HBO Max’in sevilen yerli yapımı “İlk ve Son”, üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda Güneş ve Serkan’ın merkezde olduğu bambaşka bir hikaye anlatılırken Bergüzar Korel ve Timuiçin Esen başrolde yer alıyor.

Her sezonunda farklı bir çiftin ilişki serüvenini ele alan “İlk ve Son” dizisi, üçüncü sezonu için geri sayıma geçti. Yayınlanan ilk tanıtım ve görsellerle birlikte yeni sezona dair detaylar netleşirken izleyiciyi bu kez Güneş ve Serkan karakterleri üzerinden şekillenen çarpıcı bir ilişki hikâyesi bekliyor.

İLK VE SON 3. SEZON NE ZAMAN?

HBO Max’in yerli HBO Original yapımları arasında yer alan “İlk ve Son”un üçüncü sezonunun Ocak ayında izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Çekimleri tamamlanan yeni sezon için paylaşılan ilk tanıtım videosu, ocak ayına işaret ederken kesin tarih henüz açıklanmadı.

Dizi, yeni sezonuyla yalnızca HBO Max platformunda yayınlanacak. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezonda da ilişkinin başlangıcından sonuna uzanan süreç, zaman atlamalarıyla ve dramatik anlatımla ele alınacak. Yayın tarihiyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

İLK VE SON 3. SEZON OYUNCULARI KİM?

Üçüncü sezonda başrolleri Bergüzar Korel ve Timuçin Esen paylaşıyor. Korel “Güneş”, Esen ise “Serkan” karakterini oynuyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Celiloğlu, Gizem Erdem, Cemal Toktaş, Durukan Çelikkaya, Tuğçe Altuğ, Aydan Taş, Melisa Berberoğlu, Mustafa Enis Bilir, Çağan Doruk Demirel, Zeynep Vehaplar, Sennur Nogaylar ve Metin Belgin bulunuyor. Ebru Demirdöven, Ekin Mert Daymaz, Cansu Fırıncı ve Selçuk Borak ise konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

GÜNEŞ VE SERKAN KİM?

“İlk ve Son”un üçüncü sezonunda hikayenin merkezinde Güneş ve Serkan yer alıyor. Dizi, bu iki karakterin tanışma anından itibaren yaşadıkları duygusal yakınlaşmaları, çatışmaları ve kopuşları zamansal kırılmalarla anlatıyor.

