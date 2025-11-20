Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, hem televizyon hem sinema alanında yer aldığı projelerle tanınan genç oyuncular arasında bulunuyor. Son dönemde yeni projeleri ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

2001 doğumlu Asena Keskinci, oyunculuk kariyerine henüz küçük yaşlarda adım attı. Televizyon dizileri, sinema filmleri ve reklam çalışmalarındaki performansıyla tanınan Keskinci, uzun yıllara yayılan filmografisiyle dikkat çekiyor.

ASENA KESKİNCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Asena Keskinci, 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 24 yaşında olan oyuncu, kamera karşısına ilk kez 2004 yılında “Aliye” ve “Yadigar” dizileriyle çıktı. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde kısa süre içinde farklı projelerde yer almaya başladı.

Oyunculuk yolculuğunda erken yaşta tecrübe kazanan Keskinci, televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. Aynı dönemde birçok reklam filminde yer alarak ekranlarda geniş bir görünürlük elde etti. 2010 yılında TRT Kadın Ödülleri’nde “Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu” ödülünü aldı.

ASENA KESKİNCİ OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Keskinci, televizyon kariyerinde özellikle “Hırsız Polis” dizisinde canlandırdığı Kiraz karakteri ve “Bez Bebek” dizisindeki Yağmur Ertürk rolüyle tanındı. Bu iki proje, oyuncunun geniş kitleler tarafından fark edilmesini sağladı. Ayrıca “Parmaklıklar Ardında”, “Yol Arkadaşım”, “Köstebekgiller”, “Masumiyet” ve “Adı Sevgi” gibi birçok yapımda yer aldı.

Sinema tarafında ise “Aşk Tesadüfleri Sever”, “Köstebekgiller: Perili Orman”, “Arapsaçı”, “Ahlat Ağacı”, “Keman Ağıtları” ve 2025 yapımı “Bağlantı Hatası” filmlerinde rol aldı.

IREM ÖZCAN

