Çarşamba akşamları Star TV'de yeni bölümleriyle ekrana gelen Sahipsizler dizisi dün akşam yayınlanmadı. Yayın akışında tekrar bölümüyle ekrana gelen dizinin 38. bölüm tarihi ve ekrana gelmeme nedeni merak edildi.

Başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezan ve Burak Berkay Akgül'ün yer aldığı Sahipsizler dizisi, 12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı ekrana gelmedi. Dizinin yeni bölüm tarihi belli edilirken 38. bölüm ne zaman araştırılıyor.

SAHİPSİZLER 38. BÖLÜM NEDEN YOK?

Sahipsizler dizisi resmi sosyal medya hesabından açıklamada şehit olan askerlerimize rahmet dileyerek bölümün yayınını ertelediklerini duyurdu.

Sahipsizler 38. bölüm neden yok?

SAHİPSİZLER 38. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölümde Sahte Hazar'ın ölümünün ardından dengeler tamamen değişti. Devran, Aras'ın kurduğu tuzakla İlyas ve Çavuş'un liderliği ele geçirdiğini düşünerek harekete geçse de hedef olmaktan kurtulamadı.

Sahipsizler 38. bölüm ne zaman?

Yavuz, intikam planı doğrultusunda Samet'i kaçırdı. Firüze ise Bahar'ın hastalığının ilerlediğini ve karaciğer nakli gerektiğini öğrendi. Devran ve Azize ise Yavuz'un izini sürmek için iş birliği yaparken Azize'nin geçmişine dair önemli bir gerçek ortaya çıkıyor.

İREM ÖZCAN

