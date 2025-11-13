İstanbul'da dün akşam saatlerinde binadaki komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada bir kişi komşusunu darbedip sonrasında binanın camından attı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesinde bir binada komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi komşusunu binanın penceresinden dışarıya attı.

Çatıya düşen şahıs bir süre sonra ayağa kalkarak çatıda gezinirken, o sırada sokak ortasında elinde bıçak olan bir şahıs binadan çıkan başka birisini kovalamaya başladı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

MAHMUT EKİNCİ

