İstanbul'da dehşet! Komşusunu darbedip pencereden attı
İstanbul'da dün akşam saatlerinde binadaki komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada bir kişi komşusunu darbedip sonrasında binanın camından attı.
Dün akşam İstanbul Fatih'te komşular arasında çıkan tartışmada bir kişi pencereden atılırken, başka bir olayda bıçaklı kovalamaca yaşandı; polis soruşturmayı sürdürüyor.
- İstanbul Fatih'te komşular arasında sözlü tartışma çıktı.
- Tartışma sırasında bir kişi komşusunu binanın penceresinden attı.
- Pencereden atılan kişi çatıya düşüp bir süre sonra ayağa kalktı.
- Olayla eş zamanlı olarak, binadan çıkan başka bir kişi bıçaklı bir şahıs tarafından kovalandı.
- Polis, olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesinde bir binada komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi komşusunu binanın penceresinden dışarıya attı.
Çatıya düşen şahıs bir süre sonra ayağa kalkarak çatıda gezinirken, o sırada sokak ortasında elinde bıçak olan bir şahıs binadan çıkan başka birisini kovalamaya başladı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
