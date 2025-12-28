Adana’da AFAD ekipleri, dağlık alanda kaybolan 47 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Turan Kürüm’ü termal kameralar ile buldu. 11 saat sonra bulunan Kürüm'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana’nın Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi Toprakkale mevkiinde yaşayan 47 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Turan Kürüm, dün dağlık alanda kayboldu. Kürüm’ün yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Isı izi ele verdi! Adana’da kayıp zihinsel engelli adam termal kamerayla bulundu

11 SAAT SONRA BULUNAN İZ

AFAD ve çok sayıda arama kurtarma ekibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Son incelemelere göre, Kürüm'ün Osmaniye'deki Deli Halil Antik Kenti civarında olabileceği değerlendirildi. Saat 21.00 sularında Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Osmaniye AFAD ekipleri de arama kurtarama çalışmalarına destek verdi.

Isı izi ele verdi! Adana’da kayıp zihinsel engelli adam termal kamerayla bulundu

TERMAL KAMERA İLE BULUNDU

11 saat süren aralıksız arama çalışmaları sonucunda, AFAD ekipleri, termal kameralar ile bölgede kayıp olarak aranan Kürüm'ün yerini tespit etti. Sabah 05.50 sıralarında termal kamera ile arazide tespit edilen Kürüm, 2 saatlik çalışmanın ardından bulundu. 112 sağlık ekiplerine teslim edilen Kürüm'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

11 saat sonra bulunan Ahmet Turan Kürüm

KAYIIP ÇOCUĞU AKILLI SAATİ KURTARMIŞTI

Daha önce de Isparta’da kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk, akıllı saati sayesinde bulunmuştu. Saati ile annesini arayarak iletişime geçen küçük çocuk ekipler tarafından dağlık alandan kurtarılmıştı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Isı izi ele verdi! Adana’da kayıp zihinsel engelli adam termal kamerayla bulundu

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Tek tuşlu kurtuluş! Akıllı saatinden annesini arayan kayıp çocuk bulundu

Haberle İlgili Daha Fazlası