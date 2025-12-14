İhlas Haber Ajansı • Isparta
Tek tuşlu kurtuluş! Akıllı saatinden annesini arayan kayıp çocuk bulundu
Isparta’da kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk, akıllı saati sayesinde bulundu. Saati ile annesini arayarak iletişime geçen küçük çocuk ekipler tarafından dağlık alandan kurtarıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Özetle
Gündem
Isparta'da kaybolan 12 yaşındaki Ekrem Sefa A., akıllı saati sayesinde annesiyle iletişime geçerek yerinin tespit edilmesiyle sağ olarak kurtarıldı.
- Isparta'nın Sav Kasabası'nda 12 yaşındaki Ekrem Sefa A. kayboldu.
- Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı.
- Çocuk, akıllı saati aracılığıyla annesiyle iletişime geçerek kaybolduğunu bildirdi.
- Dağlık bir bölgede yeri tespit edilen Ekrem Sefa A., ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Isparta’nın Sav Kasabası’nda yaşayan 12 yaşındaki Ekrem Sefa A. evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Endişelenen aile çocukları için kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrasında arama çalışması başlatıldı.
AKILLI SAAT HAYAT KURTARDI
Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, AFAD, UMKE ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Çalışmalar sürerken Ekrem Sefa A.’nın, akıllı saati üzerinden annesi ile iletişime geçti. Annesini arayan çocuk, kaybolduğunu söyledi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Dağlık bir bölgede olduğu tespit edilen çocuğun bulunduğu konuma giden ekipler, çocuğu sağ olarak kurtardı. Ekrem Sefa A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
