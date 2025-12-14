Isparta’da kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk, akıllı saati sayesinde bulundu. Saati ile annesini arayarak iletişime geçen küçük çocuk ekipler tarafından dağlık alandan kurtarıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Isparta’nın Sav Kasabası’nda yaşayan 12 yaşındaki Ekrem Sefa A. evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Endişelenen aile çocukları için kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrasında arama çalışması başlatıldı.

Kayıp çocuk akıllı saati ile bulundu

AKILLI SAAT HAYAT KURTARDI

Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, AFAD, UMKE ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çalışmalar sürerken Ekrem Sefa A.’nın, akıllı saati üzerinden annesi ile iletişime geçti. Annesini arayan çocuk, kaybolduğunu söyledi.

Annesini aradı, bulunduğu konum tespit edildi

SAĞLIK DURUMU İYİ

Dağlık bir bölgede olduğu tespit edilen çocuğun bulunduğu konuma giden ekipler, çocuğu sağ olarak kurtardı. Ekrem Sefa A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

