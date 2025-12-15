Lübnan ordusuna Hermel’in Meşrefe bölgesinde Suriye tarafından ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, temaslarla durum kontrol altına alındı.

Lübnan ordusu tarafından yapılan yazılı bilgilendirmede, ülkenin doğusunda yer alan Hermel ilçesine bağlı Meşrefe bölgesinde akşam saatlerinde görev yapan askeri birliğin, Suriye tarafından açılan ateşe maruz kaldığı bildirildi. Açıklamada, Lübnan askerlerinin de ateşin geldiği noktalara karşılık verdiği aktarıldı.

Olay sırasında herhangi bir askerin yaralanmadığı vurgulanırken, yaşanan gerginliğin ardından Lübnan ordusu ile Suriyeli yetkililer arasında temas kurulduğu ve durumun kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Suriye makamlarından ise konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

