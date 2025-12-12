İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Çarmak, Mahmhudiye, Zarariye, Ansar, Tuffahta, Beyseriyye, Rafi Dağı, Saced, Reyhan, Armata, Ceba, Tebne ve Vadi Bengol bölgelerini hedef aldı.

Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesindeki Zalaya Vadisi'ne de 4 hava saldırısı düzenlendi.

Lübnan makamlarından saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İSRAİL'İN HAZIRLIĞI AÇIKLANMIŞTI

Dün İsrail ordusunun, yıl sonuna kadar Hizbullah'ın silahsızlandırılmaması durumunda Lübnan'a düzenlenmesi muhtemel geniş çaplı saldırılar için planı hazırladığı açıklanmıştı.

Hizbullah'ın taahhüt edildiği gibi 2025 sonuna kadar silahsızlandırılmaması durumunda Lübnan'a düzenlenecek muhtemel saldırılar için Hizbullah hedeflerine yönelik hazırlanan geniş çaplı saldırı planının, İsrail ordusunun Kuzey Komutanlığı, İstihbarat ve Operasyon müdürlüklerinin katılımıyla üst düzey yetkililer tarafından hazırlandığı aktarıldı.

Saldırı hazırlıklarının bir parçası olarak son günlerde İsrail Hava Kuvvetleri'nin savaş uçaklarının katılımıyla ülkede ve Akdeniz'de kapsamlı tatbikatlar gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgeleri başta olmak üzere ülkeye yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos'ta yaptığı toplantıda silahların devletin tekelinde toplanmasına yönelik plan hazırlanması için orduya yıl sonuna kadar süre tanımıştı.

İsrail ve Lübnan, 3 Aralık'ta ateşkes görüşmelerine karşılıklı sivil temsilci gönderme kararı almış, Nakura'daki toplantının "olumlu" geçtiğini bildirmişti. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise 5 Aralık'taki açıklamasında, hükümetin bir yıldır süren ateşkese rağmen İsrail saldırılarını durduramadığını belirterek silahlarını teslim etmeyeceklerini yinelemişti.

