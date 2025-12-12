Instagram Reels deneyimini tamamen değiştirecek yeni bir özellik daha tanıttı! Platform videolar arasında elle kaydırma ihtiyacını ortadan kaldıran “otomatik kaydırma” seçeneğini aktif hale getirmeye başladı. Instagram otomatik reels kaydırma özelliği nasıl açılır merak ediliyor.

Instagram otomatik reels kaydırma özelliği ile birlikte Reels akışı, tıpkı televizyon kanalları arasında kesintisiz geçiş yapar gibi kendi kendine ilerleyebiliyor. Peki, Instagram otomatik reels kaydırma özelliği nasıl ve nereden açılır?

Instagram otomatik reels kaydırma özelliği nasıl açılır, nereden yapılır?

INSTAGRAM OTOMATİK REELS KAYDIRMA ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

Instagram’ın test aşamasından çıkararak kullanıma sunmaya başladığı otomatik kaydırma özelliği Reels videolarının kendiliğinden ilerlemesini sağlıyor.

Varsayılan olarak kapalı gelen fonksiyonu açmak için kullanıcıların herhangi bir Reels videosu açıkken ekranın sağ tarafındaki üç noktalı menüye tıklaması gerekli. Açılan seçenekler arasında yer alan “Otomatik kaydırma” bölümü aktif hale getirildiğinde videolar, kullanıcı müdahalesi olmadan sıradaki içeriğe geçmeye başlıyor.

INSTAGRAM OTOMATİK REELS KAYDIRMA NEREDEN YAPILIR?

Yeni özellik uygulama ayarlarında değil, doğrudan Reels menüsü içinde bulunuyor. Kullanıcılar izledikleri bir Reels videosunda paylaşım simgesinin altındaki üç noktalı alan üzerinden otomatik kaydırma seçeneğine ulaşabiliyor.

