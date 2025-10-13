Instagram hesabı nasıl doğrulanır? İşte mavi tik almak için gerekli şartlar

Instagram, kullanıcı güvenliğini artırmak ve sahte profillerin önüne geçmek amacıyla kimlik doğrulama sistemini sürdürüyor. Mavi tik, bir hesabın gerçekten o kişiye ya da kuruma ait olduğunu gösteren doğrulama rozeti. 2025 yılı itibarıyla hem bireysel kullanıcılar hem de markalar, gerekli koşulları sağlayarak bu rozeti alabiliyor.

INSTAGRAM HESABI NASIL DOĞRULANIR?

Instagram doğrulama başvurusu doğrudan uygulama üzerinden yapılabiliyor. Kullanıcılar, profil sayfalarının sağ üst köşesindeki menüden “Ayarlar ve Gizlilik” > “Hesap Merkezi” > “Meta Verified” adımlarını izleyerek başvuru ekranına ulaşabiliyor.

Başvuru formunda kullanıcıdan kimlik doğrulaması için resmi belge (kimlik kartı, pasaport veya ehliyet) yüklemesi isteniyor.

Kurumsal hesaplarda ise vergi levhası, marka tescil belgesi veya ticaret sicil kaydı talep edilebiliyor.

Instagram ekibi başvuruyu inceledikten sonra sonucu birkaç gün içinde kullanıcıya bildiriyor. Onay alan hesaplarda mavi tik rozeti otomatik olarak profil adına ekleniyor.

MAVİ TİK ALMAK İÇİN GEREKLİ KRİTERLER

Instagram, doğrulama rozeti verirken kimlik bilgilerinin yanı sıra hesabın genel güvenilirliğine de dikkat ediyor.

Platformun belirlediği kriterler şu şekilde:

Hesap, gerçek bir kişi, marka veya kuruma ait olmalı.

Profil açık olmalı ve güncel bir profil fotoğrafı içermeli.

En az bir gönderi paylaşılmış olmalı.

Hesap adı başka kullanıcılarla karıştırılmayacak biçimde orijinal olmalı.

Hesap, platformun topluluk kurallarına aykırı paylaşımlar yapmamalı.

Takipçi sayısı, doğrulama sürecinde tek başına belirleyici değildir. Instagram, hesabın kimliğini kanıtlayan belgeleri ve profilin dijital itibarını birlikte değerlendirir.

META VERİFİED SİSTEMİ NEDİR, ZORUNLU MU?

Meta Verified, Instagram’ın kullanıcıların kimliklerini doğrulamak için sunduğu ücretli bir seçenektir.

Bu sistemde kullanıcılar, kimlik onayı yaptıktan sonra aylık abonelik karşılığında mavi tik, ek güvenlik katmanları ve öncelikli destek hizmeti elde eder.

Öte yandan Meta Verified zorunlu değildir. Kullanıcılar dilerse bu abonelik sistemine katılabilir, dilerse klasik doğrulama başvurusunu ücretsiz şekilde yapabilir. Her iki yöntem de aynı doğrulama rozetini sağlar, aradaki fark yalnızca hizmet kapsamındadır.

DOĞRULAMA BAŞVURUSU NE KADAR SÜRER?

Başvurular genellikle birkaç gün içinde sonuçlandırılır ancak yoğun dönemlerde bu süre uzayabilir. Başvuru reddedildiğinde kullanıcılar 30 gün sonra yeniden talepte bulunabilir.

Doğrulama sonucunda mavi tik alan hesaplar, platformun topluluk kurallarına aykırı davranmaları halinde bu rozeti kaybedebilir. Bu nedenle kullanıcıların doğrulama sonrası da hesap güvenliği ve platform politikalarına dikkat etmesi gerekir.

INSTAGRAM MAVİ TİK NASIL KALDIRILIR?

Instagram’da kullanıcıların mavi tiki doğrudan kendi isteğiyle kaldırabileceği bir “tek tuşlu” seçenek bulunmuyor. Doğrulama rozeti, kullanıcı profiline bağlı olarak iki farklı şekilde kaldırılabiliyor:

Meta Verified aboneliği üzerinden doğrulama alındıysa kullanıcı aboneliğini iptal ettiğinde mavi tik de otomatik olarak kaldırılır.

Ücretsiz doğrulama (klasik sistem) yoluyla alınmışsa kullanıcı adı değişikliği yapıldığında veya doğrulama talebini iptal ettiğinde rozet devre dışı kalabilir.

Kullanıcı, hesabından mavi tiki tamamen kaldırmak istiyorsa Instagram Destek Merkezi üzerinden talep gönderebilir. Meta'nın, kimlik doğrulamasını iptal etmeyi talep eden kullanıcıların başvurularını genellikle birkaç gün içinde cevapladığı biliniyor.

