Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den bir kötü haber daha

Fenerbahçe yönetimi, yerli oyuncular üzerinde baskı kurmaya çalıştığıve Süper Lig'de 0-0 sonuçlanan Samsunspor maçı sonrasısoyunma odasında Archie Brown ilesert bir tartışma yaşadığı gerekçesiyleİrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bıraktı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Bulgaristan ve Gürcistan müsabakalarıiçin A Milli Takım'a davet alan deneyimli futbolcunun, sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarılması sonrası karar açıklandı.

3 HAFTA YOK

Deplasmanda bir de gol attığı6-1'lik Bulgaristan maçında sol ayak bileğinden sakatlık geçiren İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen ve bu sezon 12 maçta 378 dakika süre alan sarı-lacivertli oyuncunun, 3 hafta formasından uzakkalacağı belirtildi.