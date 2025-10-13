Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den bir kötü haber daha

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den bir kötü haber daha

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakıldığı açıklanan İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın 6-1 kazandığı Bulgaristan karşılaşmasında sakatlık geçirmişti. 30 yaşındaki futbolcunun sol ayak bileğindeki sakatlıkla ilgili son durumu belli oldu.

Fenerbahçe yönetimi, yerli oyuncular üzerinde baskı kurmaya çalıştığıve Süper Lig'de 0-0 sonuçlanan Samsunspor maçı sonrasısoyunma odasında Archie Brown ilesert bir tartışma yaşadığı gerekçesiyleİrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bıraktı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Bulgaristan ve Gürcistan müsabakalarıiçin A Milli Takım'a davet alan deneyimli futbolcunun, sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarılması sonrası karar açıklandı.

3 HAFTA YOK

Deplasmanda bir de gol attığı6-1'lik Bulgaristan maçında sol ayak bileğinden sakatlık geçiren İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen ve bu sezon 12 maçta 378 dakika süre alan sarı-lacivertli oyuncunun, 3 hafta formasından uzakkalacağı belirtildi.

