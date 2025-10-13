Nijerya'da Osimhen krizi çıktı: Galatasaray'ı endişelendiren talep

Galatasaray'ın 75 milyon euroluk yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı kadrosuna herdavet aldığında gündemden düşmüyor. Ruanda ile 6 Eylül'de oynanan karşılaşmada sakatlanan 26 yaşındaki futbolcu; Eyüpspor, Konyaspor ve Eintracht Frankfurt maçlarındaforma giyememişti.

Lesotho ve Benin müsabakalarıiçin yeniden ülkesinin yolunu tutan yıldız oyuncuya toprak sahada antrenman yaptırılması ve bakımsız eski bir otobüsle seyahat ettirilmesi sarı-kırmızılıları kızdırdı.

"SAKATLIK DI Ş INDA OYUNDAN Ç IKARMA"

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; son olarakNijerya Futbol Federasyonu'ndan dikkat çeken bir talep geldi. Üst düzey bir yetkili,teknik direktör Eric Chelle’ye, sakatlık dışında Victor Osimhen'i bir daha oyundan çıkarmaması konusunda uyarıda bulundu.

43 MA Ç TA 26 GOL

Nijerya'nın 2-1 kazandığıLesotho maçının 89'uncu dakikasında Osimhen'in kenara gelmesiyle yaşanan sıkıntılar hatırlatıldı. Osimhen, milli formayla 43 maçta 26 kez rakip fileleri havalandırdı.