Nijerya'da Osimhen krizi çıktı: Galatasaray'ı endişelendiren talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı: Galatasaray'ı endişelendiren talep

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, 75 milyon euro bonservis ödediği Victor Osimhen'e toprak sahada antrenman yaptırılması ve olumsuz seyahat koşullarına tepki gösteriyor. Son olarak Nijerya Futbol Federasyonu'ndan yıldız golcüye dair gelen talep endişeleri iyice arttırdı.

Galatasaray'ın 75 milyon euroluk yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı kadrosuna herdavet aldığında gündemden düşmüyor. Ruanda ile 6 Eylül'de oynanan karşılaşmada sakatlanan 26 yaşındaki futbolcu; Eyüpspor, Konyaspor ve Eintracht Frankfurt maçlarındaforma giyememişti.

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı: Galatasaray'ı endişelendiren talep - 1. Resim

Lesotho ve Benin müsabakalarıiçin yeniden ülkesinin yolunu tutan yıldız oyuncuya toprak sahada antrenman yaptırılması ve bakımsız eski bir otobüsle seyahat ettirilmesi sarı-kırmızılıları kızdırdı.

"SAKATLIK DIŞINDA OYUNDAN ÇIKARMA"

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; son olarakNijerya Futbol Federasyonu'ndan dikkat çeken bir talep geldi. Üst düzey bir yetkili,teknik direktör Eric Chelle’ye, sakatlık dışında Victor Osimhen'i bir daha oyundan çıkarmaması konusunda uyarıda bulundu.

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı: Galatasaray'ı endişelendiren talep - 2. Resim

43 MAÇTA 26 GOL

Nijerya'nın 2-1 kazandığıLesotho maçının 89'uncu dakikasında Osimhen'in kenara gelmesiyle yaşanan sıkıntılar hatırlatıldı. Osimhen, milli formayla 43 maçta 26 kez rakip fileleri havalandırdı.

