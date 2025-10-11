Galatasaray'da sakatlık endişesi! Osimhen asist yaptı, Nijerya kazandı

Victor Osimhen'in formasını giydiği Nijerya, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 9'uncu haftasında Lesotho ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmayı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı. Sahadan mutlu ayrılan taraf olan Nijerya, puanını 14 yaptı. Lesotho ise 9 puanda kaldı.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 55'inci dakikada penaltıdan Troost-Ekong ve 80'inci dakikada Adams kaydetti. Lesotho'nun tek golü 83'üncü dakikada Kalake'den geldi.

OSIMHEN 89 DAKİKA OYNADI

Ruanda'ya karşı 6 Eylül'de oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası Galatasaray'ı 3 maçta yalnız bırakan ve henüz tam anlamıyla hazır olmayan Victor Osimhen, maça ilk 11'de başladı. Adams'ın golünde asisti yapan 26 yaşındaki yıldız futbolcu, 89'uncu dakikada yerini Ajayi'ye bıraktı.