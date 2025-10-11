Galatasaray'da sakatlık endişesi! Osimhen asist yaptı, Nijerya kazandı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nın 6 Eylül'de Ruanda ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası fizik olarak tam anlamıyla hazır olmayan Victor Osimhen'in yeniden aday kadroya davet edilmesi nedeniyle büyük endişe yaşıyordu. Yıldız futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya'nın deplasmanda Lesotho'yu 2-1 mağlup ettikleri maçı bir asistle tamamladı.
Victor Osimhen'in formasını giydiği Nijerya, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 9'uncu haftasında Lesotho ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmayı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı. Sahadan mutlu ayrılan taraf olan Nijerya, puanını 14 yaptı. Lesotho ise 9 puanda kaldı.
Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 55'inci dakikada penaltıdan Troost-Ekong ve 80'inci dakikada Adams kaydetti. Lesotho'nun tek golü 83'üncü dakikada Kalake'den geldi.
OSIMHEN 89 DAKİKA OYNADI
Ruanda'ya karşı 6 Eylül'de oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası Galatasaray'ı 3 maçta yalnız bırakan ve henüz tam anlamıyla hazır olmayan Victor Osimhen, maça ilk 11'de başladı. Adams'ın golünde asisti yapan 26 yaşındaki yıldız futbolcu, 89'uncu dakikada yerini Ajayi'ye bıraktı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş