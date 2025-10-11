Beşiktaş'ta Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasında transfer zirvesi: Tüm planlar ocak için

MURAD TAMER - Son dört sezonda şampiyonluk yarışına kasım ayında havlu atan Beşiktaş’ta kritik döneme giriliyor. Siyah beyazlı yönetim, Süper Lig’de zirve yarışından kopmadan devre arasına girmeyi hedefliyor.

Takımın son haftalardaki yükselen performansı camiada umutları artırırken, teknik heyet de bu ivmeyi korumak ve Beşiktaş’ı şampiyonluk hattında tutmak istiyor. Özellikle millî aranın ardından oynanacak maçların sezonun gidişatını belirleyeceği düşünülüyor. Taraftarlar, ocak ayı öncesi oynanacak maçları heyecanla bekliyor.

MÜCADELEYE DEVAM

Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı ile bir araya gelerek devre arası planlarını netleştirdi. Görüşmede Yalçın, şampiyonluk hedefi doğrultusunda yapılacak takviyeler için güvence aldı. Başkan Adalı ise oyunculardan ocak ayına kadar maksimum mücadele beklentisini yineledi. Yönetim, transfer döneminde yapılacak “nokta atışı” hamlelerle çok daha güçlü bir Beşiktaş oluşturmayı hedefliyor. Bu plan, yönetim, teknik heyet ve futbolcularda heyecan oluşturmuş durumda.

İlgili Haber 7 gollü çılgın maçta Aubameyang şov: 4 gol atıp kırmızı kart gördü

TOURE ÜÇ HAFTA YOK!

Siyah beyazlıların son haftalardaki formda ismi El Bilal Toure’den kötü haber geldi. Uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Malili forvet, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Tedavisine başlanan yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisine yetişebileceği öğrenildi.

BAŞKAN TAKİPTE

Millî arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş dün iki çalışma birden gerçekleştirdi. Başkan Serdal Adalı, sabah idmanını takip ederken teknik direktör Sergen Yalçın’dan da takım hakkında bilgiler aldı.