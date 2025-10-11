Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasında transfer zirvesi: Tüm planlar ocak için

Beşiktaş’ta bütün planlar ocak ayı transfer dönemi için. Takımın devre arasına kadar şampiyonluk yarışında kalması için strateji oluşturuldu. Ocak ayında transferlerle takım şahlanacak.

MURAD TAMER - Son dört sezonda şampiyonluk yarışına kasım ayında havlu atan Beşiktaş’ta kritik döneme giriliyor. Siyah beyazlı yönetim, Süper Lig’de zirve yarışından kopmadan devre arasına girmeyi hedefliyor.

Takımın son haftalardaki yükselen performansı camiada umutları artırırken, teknik heyet de bu ivmeyi korumak ve Beşiktaş’ı şampiyonluk hattında tutmak istiyor. Özellikle millî aranın ardından oynanacak maçların sezonun gidişatını belirleyeceği düşünülüyor. Taraftarlar, ocak ayı öncesi oynanacak maçları heyecanla bekliyor.

MÜCADELEYE DEVAM

Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı ile bir araya gelerek devre arası planlarını netleştirdi. Görüşmede Yalçın, şampiyonluk hedefi doğrultusunda yapılacak takviyeler için güvence aldı. Başkan Adalı ise oyunculardan ocak ayına kadar maksimum mücadele beklentisini yineledi. Yönetim, transfer döneminde yapılacak “nokta atışı” hamlelerle çok daha güçlü bir Beşiktaş oluşturmayı hedefliyor. Bu plan, yönetim, teknik heyet ve futbolcularda heyecan oluşturmuş durumda. 

TOURE ÜÇ HAFTA YOK!

Siyah beyazlıların son haftalardaki formda ismi El Bilal Toure’den kötü haber geldi. Uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Malili forvet, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Tedavisine başlanan yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisine yetişebileceği öğrenildi.

BAŞKAN TAKİPTE

Millî arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş dün iki çalışma birden gerçekleştirdi. Başkan Serdal Adalı, sabah idmanını takip ederken teknik direktör Sergen Yalçın’dan da takım hakkında bilgiler aldı.

İsrail'in 250 Filistinli esirin listesi tepki çekti! Hamas'ın istediği isimler yokTrump'ın Çin'e yüzde 100'lük gümrük vergisi kripto para piyasasını vurdu! 300 milyon dolarlık düşüş
