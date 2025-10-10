Süper Lig'de dört büyüklerin borcu 65 milyar TL'yi aştı

Türk futbolunun dört büyükleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketlerinde toplam borç, 65.1 milyar lirayı buldu.

EN FAZLA BORÇ GALATASARAY'DA

Dört büyüklerin, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği finansal durum raporlarına göre, 31 Ağustos 2025 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu.

Sarı kırmızılı kulüpte (Sportif AŞ), toplam borç, 24.3 milyar TL.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA

Borç klasmanında ikinci sırada 18.8 milyar lirayla Fenerbahçe (Futbol AŞ) bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU 18 MİLYARA YAKLAŞTI

Beşiktaş'ın (Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ) borç hanesinde 17.8 milyar lira görünüyor.

EN AZ BORÇ TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor ise (Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ) 4 milyar 255 milyon lira yükümlülükle karşı karşıya.

TOPLAM BORÇ 65 MİLYARI GEÇTİ

Dört büyüklerin toplam borcu, 31 Ağustos 2025 itibarıyla 65.1 milyar lirayı buldu.