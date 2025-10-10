Fenerbahçe, EuroLeague'de ikinci kez mağlup

EuroLeague 2025-26 sezonu üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Sırp temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk etti.

Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 86-81 yenildi.

İlgili Haber Beşiktaş GAİN ligde 3'te 3 yaptı

İLK MAÇINDA PARİS'İ DEVİRDİ

Sarı lacivertliler, EuroLeague’deki ilk maçında 1 Ekim Çarşamba günü konuk ettiği Paris Basketbol’u 96-77 ile geçti. Fenerbahçe Beko'da Devon Hall 22, Talen Horton-Tucker 20 sayı üretti.

İKİNCİ HAFTADA KAUNAS'A KAYBETTİ

Fenerbahçe son EuroLeague maçında ise 3 Ekim Cuma günü Zalgiris Kaunas’a konuk oldu ve müsabakadan 84-81 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmada Wade Baldwin IV 36, Devon Hall 12 sayı buldu.