Milan Skriniar'dan transfer itirafı: İlk tercihim...

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, sarı lacivertli takıma transferiyle ilgili açıklamalar yaptı. Sarı lacivertli takımda mutlu olduğunu belirten Slovak savunmacı, tercih nedeniyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, Slovakya Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu.

"İLK TERCİHİM FENERBAHÇE OLDU"

Sarı lacivertlilere transferiyle ilgili konuşan Skriniar, "Geçen yıl ocak ayında Fenerbahçe'ye gittiğimde, transfer olduğum ilk andan itibaren kendimi harika hissettim. Soyunma odasında ve taraftarlarla harika bir ilişkimiz var. Bu yüzden yaz transfer döneminde de ilk tercihim Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'de mutluyum ve düzenli olarak oynuyorum." dedi.

Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta süre bulan 30 yaşındaki stoper oyuncusu, 1 kez ağları havalandırdı.

