KarguFPV zırhı deldi! STM'de gövde gösterisi

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ​​​​​​​ tarafından geliştirilen milli kamikaze dron KarguFPV, zırh delici harp başlığıyla gerçekleştirdiği ilk mühimmatlı patlatma testinde zırhlı aracı tam isabetle vurdu.

STM'den yapılan açıklamaya göre, daha önce anti-personel harp başlığıyla sahaya çıkan ve yüksek otonomi desteğiyle hassas vuruş kabiliyetine sahip KarguFPV, zırh delici harp başlığı sayesinde zırhlı araçlar ve korunaklı hedefler üzerinde de yüksek etki oluşturuyor.

KARGUFPV ZIRHI BAŞARIYLA DELDİ

Zırh delici harp başlığı ile ilk mühimmatlı patlatma testine çıkan KarguFPV, belirlenen zırhlı araç hedefini ilk test atışında tam isabetle vurdu. Hedefini noktasal hassasiyetle vuran KarguFPV zırhı başarıyla deldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, güvenilir, çevik ve yüksek etkili çözümleri en kısa sürede sahaya sunduklarını belirterek, bu doğrultuda, otonomi, görüntü işleme ve yapay zeka kabiliyetlerini FPV sistemleriyle birleştirerek geleceğin muharebe ortamına yön verecek teknolojiler geliştirdiklerini ifade etti.Milli kamikaze dron KarguFPV zırh delici harp başlığıyla hedefi vurdu

Farklı faydalı yüklerle donattıkları KarguFPV'de zırh delici harp başlığını kullanmaya başladıklarını aktaran Güleryüz, "Böylece Türkiye'de ilk kez yerli zırh delici mühimmat başlıklı FPV'yi başarıyla test etmiş olduk. STM olarak değişen harp ortamına doğasına uygun, uyarlanabilir ve milli çözümler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ASİMETRİK HARP ORTAMLARINDAKİ DİNAMİK TEHDİTLERE KARŞI CAYDIRICI BİR GÜÇ SAĞLIYOR

Asimetrik harp ortamlarındaki dinamik tehditlere karşı caydırıcı bir güç sağlayan KarguFPV, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemi ile düşman unsurlarına yönelerek, üzerindeki anti-personel veya zırh delici mühimmat ile hedefini etkisiz hale getiriyor.

KarguFPV, yüksek manevra kabiliyeti, gece-gündüz etkin operasyon yetkinliği ve düşük radar kesit alanı ile sabit veya hareketli hedeflere karşı hassas vuruş imkanı sağlıyor. Sisteme entegre edilen fiber-optik kablo sayesinde ise KarguFPV, elektromanyetik karıştırmalardan etkilenmeden görevini sürdürebiliyor. Böylece GPS veya RF sinyallerine bağımlı olmadan güvenli uçuş ve hedefleme gerçekleştiriyor.

KarguFPV, MIL-STD-331 standartlarına göre, ileri seviye askeri güvenlikli tapaya sahip Türkiye'de tek FPV dron çözümü olarak öne çıkıyor. Bu sayede görev sırasında ve taşınma esnasında tam güvenlik sağlıyor. Bütünleşik gece gündüz kamera ile donatılan KarguFPV, karıştırma/köreltme gibi elektronik harp sistemlerinden etkilenmeden operasyon yapabiliyor.

STM'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Platform, yaklaşma tapa algılayıcısı ile ayarlanabilir mesafede otomatik patlama imkanı sunarken, görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyeti ile hedefi işaretleyerek tam isabetli vuruş sağlıyor.

FPV kullanım konseptindeki KarguFPV, taktik İHA ailesinden KARGU ile aynı mühimmat ve tapa sistemine sahip olması açısından da envanterde bulunan KARGU mühimmatlarının FPV kullanım konseptinde de değerlendirilmesine imkan sağlıyor. STM tasarımı askeri standarttaki tapalar ile donatılmış zırh delici ve anti personel mühimmatlar, hem Türkiye'nin ilk milli kamikaze İHA'sı KARGU ile, hem de KarguFPV ile hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılabiliyor.

Görev menzili 10 kilometre olan KarguFPV, kamikaze modunda 20 dakikadan fazla, gözlem modunda ise (mühimmat ve tapa olmadan) 44 dakika havada kalabiliyor. Görev irtifası 500 metre olan milli kamikaze dron, 5 bin 500 metre maksimum irtifaya ulaşabiliyor. Maksimum 160 kilometre/saat hıza ulaşan KarguFPV'nin anti-personel ve zırh delici harp başlıkları ile fiber optik kablo gibi faydalı yük seçenekleri bulunuyor.