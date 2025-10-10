KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile yeni bir döneme girdik, bu yoldan geri dönüş yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Paşaköy, Vadili ve Dörtyol köylerinde KKTC'li vatandaşlarla buluştu.

"KIBRIS TÜRKÜ'NÜN EGEMENLİĞİNİ, DEVLETİNİ VE CUMHURİYETİNİ KİMSE ORTADAN KALDIRAMAZ"

Kalabalığa hitap eden Tatar, iki devletli çözüm siyasetinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Kıbrıs Türkü’nün egemenliğini, devletini ve Cumhuriyetini kimse ortadan kaldıramaz. Beş yıl önce sizlerin desteğiyle iki devletli siyaset diyerek yeni bir yola çıktık. 50 yıldır süren federasyon görüşmelerinden hiçbir sonuç alınamadığı için yeni bir yol çizdik. Türkiye ile istişare içinde yeni bir döneme girdik ve bu yoldan geri dönüş yoktur." dedi.

"ANA VATAN TÜRKİYE İLE TAM UYUM İÇİNDE YÜRÜYORUZ"

Tatar, milli siyasetin Türkiye ile tam uyum içinde yürütüldüğünü vurgulayarak, "Artık Türkiye ile birlikte iki devletli çözüm politikasını tüm dünyaya anlatıyoruz. Bu yeni siyasetin geri dönüşü yoktur." ifadelerini kullandı.

"SAYIN ERDOĞAN BİR DÜNYA LİDERİ"

Cumhurbaşkanı Tatar, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden bir araya geldiğini belirterek, "Sayın Erdoğan bir dünya lideri. ABD’nin New York şehrinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Gazze konusunda yaptığı konuşmayla en fazla alkış alan liderdir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsüdeki, "Bundan sonra Kıbrıs’ta iki devlet vardır, federasyon devri kapanmıştır" ifadelerini hatırlatan Tatar, "Türkiye ve biz artık federasyon görüşmesi yapmayacağız. Yeni siyasetin adı budur." dedi.

"İSTİKRAR, GÜÇLÜ DEVLET VE TÜRKİYE İLE TAM UYUM"

Tatar, iki devletli siyaseti BM’den İslam dünyasına kadar her platformda duyurduklarını belirterek, "Her yerde KKTC bayrağıyla vardık. Egemenlik dedik, iki devlet dedik. Kıbrıs Türk halkının varlığı ancak iki egemen devletle mümkündür" ifadelerini kullandı.

COVID-19, 6 Şubat depremi ve küresel krizlere rağmen ülkenin güçlü şekilde yönetildiğini vurgulayan Tatar, "Bütün bu felaketlere rağmen hükümetimiz ve Türkiye’nin tam desteğiyle bu yapıyı ayakta tuttuk. Refahı artırmayı başardık. Çünkü istikrar, uyumlu hükümet ve Türkiye’nin tam desteği vardı." ifadelerini kullandı.

"DİPLOMATİK, EKONOMİK, TURİZM VE YATIRIM ALANLARINDA YENİ BİR DÖNEM"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin desteğiyle yapılan altyapı, sağlık, dijital dönüşüm ve tarım yatırımlarının ülkeyi dönüştürdüğünü belirtti. Tatar, "Türkiye ile ilişkilerimiz son dönemde en üst noktada. Türkiye’nin her yerine gittim, gençlerle, sanayicilerle, sivil toplumla buluştum. KKTC’ye olan sevgi, muhabbet, hürmet büyük. Bu ilişkiler geleceğe emin adımlarla yürümemizi sağlayacak. Şimdi yeni bir atağa geçiyoruz; diplomatik, ekonomik, turizm ve yatırım alanlarında yeni bir dönem başlıyor." dedi.

"20 EKİM SABAHI DÜNYA MANŞETLERİNDE KKTC OLACAK"

Tatar, ülkede 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerin tarihi bir dönemeç olduğunu belirterek, "Bütün dünya bu seçimi izliyor. Biz kazandığımızda manşetlerde, ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kazandı, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliği bir kez daha onaylandı’ yazacak." dedi.

"UTANMAZLIK HAD SAFHADA"

Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın çalışmalarında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" ifadesini kullanmadığını belirterek, "Adamın afişinde ‘Kuzey Kıbrıs’ yok. Çünkü bunlar cumhuriyetimizi ortadan kaldırmak için yemin etmiş bir zihniyeti temsil ediyorlar. Utanmazlık had safhada. Karşı taraftaki zihniyet federasyoncu. Bunlar CTP’nin ve diğer sol cephenin temsilcileridir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ BU TOPRAKLARDAN ÇIKARMAK İSTİYORLAR"

Ersin Tatar, "Bir tarafta onlar, bir tarafta biz varız. Karşımızdaki zihniyet, Kıbrıs Cumhuriyeti’yle ortaklık adı altında bizi azınlığa düşürmek, Türkiye’yi bu topraklardan çıkarmak istiyor. Buna kimsenin gücü yetmeyecek." açıklamasını yaptı.

"DEVLET, CUMHURİYET VE EGEMENLİĞİMİZİN ARKASINDAYIZ"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Halkımız neyin ne olduğunu görüyor. Günlük sıkıntılar elbette var ama her şeyin temeli devlet, cumhuriyet ve egemenliktir. Bunlar ayakta kaldığı sürece umutlu yarınlara ulaşabiliriz. Gazamız mübarek olsun." dedi.