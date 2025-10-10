Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hürjet'te yeni gurur! 300'üncü test uçuşu tamamlandı

Hürjet'te yeni gurur! 300'üncü test uçuşu tamamlandı

Türkiye, havacılıktaki başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) geliştirdiği Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET, 300'üncü test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Türkiye, havacılıktaki başarılarına yenilerini katmaya kararlılıkla devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, milli havacılığın simge projelerinden biri olan HÜRJET'in 300'üncü test uçuşunu başarıyla tamamladığını belirtti.

Hürjet'te yeni gurur! 300'üncü test uçuşu tamamlandı - 1. Resim

Cumhuriyet'in 100. yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren ve Türk mühendisliğiyle geliştirilen HÜRJET'in yalnızca bir jet uçağı değil, azmin, kabiliyetin ve stratejik kararlılığın gök vatanla buluşması olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Ses üstü hızlara ulaşan, üç kıtada sergilediği performansla dikkati çeken bu platform, Türkiye'nin havacılık alanındaki iddiasını somutlaştırmaya devam etmektedir. Bu başarıda emeği geçen başta TUSAŞ'ımız olmak üzere, tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, pilotlarımızı ve katkı sunan tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

HÜRJET geçen ay sertifikasyon sürecinde önemli bir aşamayı başarıyla tamamlamıştı.

