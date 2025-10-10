Trump, Mısır'da Gazze zirvesi düzenleyecek! Dünya liderleri masada, Netanyahu dışlandı

Axios’un haberine göre, ABD Başkanı Trump önümüzdeki hafta Mısır ziyareti sırasında Gazze konulu bir dünya liderleri zirvesi düzenlemeye hazırlanıyor.

Zirvenin amacı, Trump’ın Gazze barış planına uluslararası desteği artırmak olarak belirtiliyor; savaş sonrası yönetim, güvenlik ve yeniden inşa konularındaki kilit anlaşmaların ise henüz netleşmediği aktarılıyor.

DÜNYA LİDERLERİ MISIR'DA BULUŞUYOR

Axios’a konuşan kaynaklara göre zirve, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından organize ediliyor ve Sisi’nin şimdiden birçok Avrupa ve Arap lideriyle temas kurduğu belirtiliyor.

Zirvede katılım göstermesi beklenen liderler veya dışişleri bakanları arasında Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya bulunuyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun katılması beklenmiyor.

ABD yetkilileri Trump’ın katılımını doğruladı ancak Beyaz Saray konuya ilişkin yorum yapmadı.

Haberde ayrıca, Trump’ın Pazartesi sabahı yerel saatle “İsrail”e vararak Knesset önünde bir konuşma yapacağı ve esir aileleriyle görüşeceği bildirildi. Aynı gün Trump’ın Mısır’a geçerek Sisi ile bir araya geleceği ve Gazze barış anlaşmasının diğer garantörleri Mısır, Katar ve Türkiye ile imza törenine katılacağı aktarıldı.

Zirvenin Salı sabahı, barış anlaşmasının orijinal müzakerelerinin yapıldığı Şarm el-Şeyh’te düzenlenmesi bekleniyor; ancak kaynaklar, zamanlamanın Pazartesi gününe çekilebileceğini belirtti.

GAZZE'DE 2 YILLIK SOYKIRIM SONRASI ATEŞKES

İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı kapsamında Gazze’deki ateşkes anlaşmasını onayladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü İsrail kabine toplantısı yapıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, "Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm İsrailli esirleri geri getirme anlaşmasını" onayladı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, kabine toplantısının ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski danışmanı Jared Kushner’in katılımıyla düzenlendiği belirtildi.

İsrail resmi yayın kurumu KAN’ın haberine göre, hükümetteki bakanların çoğunluğu anlaşmayı onaylarken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil 5 bakan karşı oy kullandı.

Karşı oy kullanan tüm bakanların Ben-Gvir ve Smotrich’in liderliğindeki partilere mensup olduğu aktarıldı.