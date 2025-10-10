Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD ile Çin arasında yeni kriz, Trump'tan tehdit! "Düşmanca düzenlemeye karşılık vereceğim"

ABD ile Çin arasında yeni kriz, Trump'tan tehdit! "Düşmanca düzenlemeye karşılık vereceğim"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD ile Çin arasında yeni kriz, Trump&#039;tan tehdit! &quot;Düşmanca düzenlemeye karşılık vereceğim&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri dinmiyor. Trump, Çin’in kritik nadir topraklar üzerindeki ihracat kontrollerini artırmasına sert tepki gösterdi. ABD Başkanı, “Çin’in başlattığı düşmanca düzenlemeye bağlı olarak, ABD Başkanı sıfatıyla ekonomik olarak karşılık vermek zorunda kalacağım” uyarısında bulundu.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri sürüyor.

ABD Başkanı Trump, Çin’in kritik nadir topraklar üzerindeki ihracat kontrollerini artırmasına sert tepki gösterdi.

CNN World'den edinilen bilgilere göre Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ekonomik misilleme tehdidinde bulunarak, bu ayın ilerleyen günlerinde planlanan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeye artık gerek görmediğini belirtti.

ABD ile Çin arasında yeni kriz, Trump'tan tehdit!

"ABD BAŞKANI SIFATIYLA DÜŞMANCA DÜZENLEMEYE KARŞILIK VERECEĞİM"

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Çin’in nadir topraklar ve üretimle ilgili hemen her alanda ihracat kontrolü getirmek istediğini ve bunun küresel piyasaları kilitleyebileceğini ifade etti. ABD Başkanı, “Çin’in başlattığı düşmanca düzenlemeye bağlı olarak, ABD Başkanı sıfatıyla ekonomik olarak karşılık vermek zorunda kalacağım” uyarısında bulundu.

Çin ise Perşembe günü nadir toprak ihracatına ilişkin kapsamlı kısıtlamaları artırdı; kontrol altına alınan minerallerin listesini genişletti ve üretim teknolojileri ile bu ürünlerin yurt dışındaki kullanımını, özellikle askeri ve yarı iletken uygulamalar için, düzenlemeye dahil etti.

ABD ile Çin arasında yeni kriz, Trump'tan tehdit!

TİCARET SAVAŞINDA YENİ BİR KRİZ Mİ?

Bu adım, ABD ile yürütülen ticaret görüşmelerinde Çin’in pazarlık gücünü artırmayı ve Trump ile Xi arasında bu ay Güney Kore’de düzenlenecek APEC zirvesi sırasında yapılması planlanan görüşme öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor. Trump paylaşımında, “Başkan Xi ile iki hafta içinde APEC’te görüşmem planlanmıştı, ama artık buna gerek yok gibi görünüyor” dedi.

Trump ayrıca, Çin’in açıklamayı İsrail ve Hamas arasında barış sağlanan gün yapmasını eleştirerek, “Çin’in bu mektupları özellikle uygunsuz oldu; Orta Doğu’da barış günüydü, acaba bu zamanlama tesadüf mü?” ifadelerini kullandı.

ABD-Çin ticaretinde ürünler şu anda Kasım ayına kadar Çin’den gelen ürünlerde en az yüzde 30, ABD’den Çin’e yapılan ihracatta yüzde 10 vergiye tabi. Trump’ın paylaşımı sonrası borsalarda da sert düşüş yaşandı; Dow 400 puan (yüzde 0,9), S&P 500 yüzde 1,3, Nasdaq ise yüzde 1,9 geriledi.

Kaynak: Dış Haberler

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ve Uğurcan Çakır konuşuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milyarderlerden 'küresel felaket' hazırlıkları! Zuckerberg'in 110 milyon dolarlık gizemli sığınağı - DünyaMilyarderlerden 'küresel felaket' hazırlıkları!Almanya'dan savunma atağı! 600'den fazla savunma sistemi siparişi - DünyaAlmanya'dan savunma atağı! 600'den fazla sipariş1 ayda 214 kişi hayatını kaybetti! Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını yine hedef aldı - Dünya1 ayda 214 kişi hayatını kaybetti! Rusya-Ukrayna savaşıMachado, Nobel Barış Ödülünü Trump'a ithaf etti - DünyaTrump ödülü alamasa da büyük jest geldiİngiltere'de kan donduran cinayet! Kız arkadaşına yanlışlıkla çarpan genci feci şekilde öldürdü - DünyaKız arkadaşına yanlışlıkla çarpan genci katlettiGazze'de 2 yıl sonra yüzler güldü! Gazeteciler şükür secdesine vardı - DünyaGazeteciler şükür secdesine vardı
Sonraki Haber Yükleniyor...