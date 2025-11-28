Yemek platformlarının uyguladığı yüksek komisyonlara karşı Türkiye genelinde restoranlar harekete geçti. Restoranlar, 81 kentte yüzde 20 indirime gitmeye hazırlanıyor.

Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Başkanı Ramazan Bingöl, Türkiye genelinde uygulanacak bir kararı duyurdu.

CNBC-e'ye konuşan TÜRES Genel Başkanı, artan maliyetler ve online yemek platformlarının uyguladığı yüksek komisyonlara tepki göstererek yüzde 20 indirim kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Online platformlara restoranlarda büyük tepki

Bingöl “Ya komisyonlar düşecek ya da 300 bin restoran platformlardan çıkacak” dedi.

Boykot çağrısı yapan Bingöl vatandaşları doğrudan restoranlardan sipariş vermeye davet etti.

Yüzde 20'lik indirim kararı aldılar

“VATANDAŞ YÜZDE 20 DAHA UCUZA ALACAK”

“Adı konulmamış bir protesto yaşıyoruz” mesajı veren TÜRES Başkanı şöyle konuştu:

Vatandaşlar online platformdan sipariş vermesin. Gelip bizden daha ucuza alsın. Şuan bin liralık siparişim 531 lirası bize kalıyor gerisi yemek platformuna gidiyor. Bu vatandaşa pahalılık olarak yansıyor. Şimdi kampanyamız ile bu durumunun önüne geçmek istiyoruz. Böyleye vatandaş yüzde 20 daha ucuza alacak.

Vatandaşlara restoran siparişi için çağrı yaptı

“SİSTEMDEN ÇIKACAĞIZ"

Online platformlara seslenen Bingöl “Ya bizimle masaya oturursunuz ve komisyonları aşağı çekersiniz ya da 300 bin restoran ve kafe sistemden çıkar” diye tepki gösterdi.

