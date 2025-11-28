Kaydet

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de bulunan Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda saat 11.00 sıralarında demirli bir teknede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki diğer teknelere de sıçradı. Simsiyah dumanların gökyüzünü kapladığı ve kilometrelerce uzaktan görüldüğü olayda tekne sahipleri araçlarını alevlerden kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği bölgede yaşanan panik ve teknelerin alevlere teslim olduğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.

