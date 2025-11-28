Aşılar otizm nedeni mi? CDC'den tartışmalı karar Yakın zamana kadar, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), otizm ve aşılarla ilgili araştırmaların aralarında bir bağlantı bulamadığını açıkça belirtiyordu. Ancak, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri (HHS) Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın (aşı karşıtlığı ile tanınıyor) talimatıyla CDC internet sitesindeki mesaj değiştirildi. Yeni ifadeye göre, "Bilimsel çalışmalar, çocukluk çağı aşılarının otizmin gelişimine katkıda bulunma ihtimalini dışlamıyor."



Aşılar otizm nedeni mi? CDC'den tartışmalı karar “Federal kurumların halka sundukları bilgilerin kalitesini, nesnelliğini, kullanışlılığını ve bütünlüğünü sağlamalarını gerektiren Veri Kalitesi Yasası (DQA) uyarınca, 'Aşılar otizme neden olmaz'i fadesi kanıta dayalı bir iddia olmadığından bu internet sayfası güncellenmiştir. Bilimsel çalışmalar, bebek aşılarının otizm gelişimine katkıda bulunma olasılığını dışlamamıştır. Ancak bu ifade, geçmişte CDC ve HHS bünyesindeki diğer federal sağlık kurumları tarafından aşı tereddüdünü önlemek amacıyla yayınlanmıştır. HHS, olası biyolojik mekanizmalar ve olası nedensel bağlantılar üzerine araştırmalar da dahil olmak üzere otizmin nedenlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme başlattı. Bu web sayfası, DQA tarafından gerekli görülen HHS'nin otizmin nedenlerine ilişkin kapsamlı değerlendirmesinin sonuçları olan altın standart bilimsel verilerle güncellenecektir.”



Aşılar otizm nedeni mi? CDC'den tartışmalı karar HHS, değişikliğin "kanıta dayalı bilimi yansıtmak" amacıyla yapıldığını savunsa da, doktorlar, bilim insanları ve STK’lar bu duruma sert tepki gösterdi. Kararı eleştirenler, CDC’nin artık yanlış ve güncelliğini yitirmiş, çürütülmüş fikirler içerdiğini belirtti.



Aşılar otizm nedeni mi? CDC'den tartışmalı karar Amerikan Pediatri Akademisi, Amerikan Tabipler Birliği ve Otizm Bilim Vakfı'nın da aralarında bulunduğu 60'tan fazla kuruluş, 25 yılı aşkın süredir yapılan tıbbi araştırmaların net bir sonuca ulaştığını vurguladı: Aşılar otizmle bağlantılı değildir.



Aşılar otizm nedeni mi? CDC'den tartışmalı karar OTİZM VE AŞILAR ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BULGULARI Diğer taraftan, Colorado Üniversitesi Denver Anschutz Tıp Kampüsü'nden ve Amerikan Pediatri Akademisi Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi Başkanı olan Dr. Sean O'Leary, yedi ülkedeki bağımsız araştırmacıların 5,6 milyondan fazla kişiyi kapsayan 40'tan fazla çalışma yürüttüğünü ve hepsinin aşılar ile otizm arasında bir bağlantı olmadığı sonucuna vardığını ifade etti. Dr. O'Leary, bu bağlantı iddialarının "birçok kez çürütüldüğünü" ve "kesin bir bilimsel gerçek olarak kabul edildiğini" belirtti. Otizm Bilim Vakfı baş bilim sorumlusu Dr. Alycia Halladay, Danimarka, İsveç, Finlandiya, İsrail ve Japonya gibi ülkelerde yapılan büyük ölçekli araştırmaların, aşılama düzenlerini izlediğini ve otizm tanısı alan gruplarla aşılanmış gruplar arasında bir bağlantı bulamadığını ifade etti. Halladay, otizmin en çok incelenen çevresel faktörünün aşılar olduğunu ve aralarında hiçbir bağlantı olmadığını ekledi.

Aşılar otizm nedeni mi? CDC'den tartışmalı karar OTİZMİN NEDENLERİ NELERDİR?

CNN’in bildirdiğine göre ABD'de otizm teşhis oranları artış göstermeye devam ediyor (2022'de 8 yaşına kadar her 31 çocuktan yaklaşık 1'i), uzmanlar bunu büyük ölçüde hastalığın daha iyi anlaşılmasına ve taranmasına bağlıyor. Araştırmacılar, otizmin geniş bir yelpazeyi kapsayan karmaşık bir durum olduğunu belirtiyor. Halladay, bu çeşitliliğin "otizmin tek bir nedeni olamaz" şeklinde kendini gösterdiğini belirtiyor.

Aşılar otizm nedeni mi? CDC'den tartışmalı karar GENETİK FAKTÖRLER

Diğer taraftan otizm genetik ve 250'den fazla genin otizmle ilişkili olduğu bulundu.Dr. O'Leary, vakaların yaklaşık yüzde 15 ila yüzde 20'sinde tek bir genin sorumlu olduğunu, diğer vakalarda ise birden fazla genetik mutasyonun etkileşime girebileceğini söyledi. Otizmle ilişkili genler, fetal beyin gelişimi ve sinir hücrelerinin iletişimi üzerinde etkili olduğu kanıtlandı.



Aşılar otizm nedeni mi? CDC'den tartışmalı karar ÇEVRESEL FAKTÖRLER Halladay, hamilelik sırasında annenin geçirdiği hastalıklar da dahil olmak üzere bazı çevresel faktörlerin "otizm teşhisi olasılığını artırabileceğini" açıkladı. Bu nedenle, hamile kadınların önerilen aşılar konusunda güncel kalmalarını tavsiye etti. DİĞER İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Otizmle ilişkilendirilen diğer çevresel faktörler arasında erken doğum, gebe kalma sırasında ebeveynlerin ileri yaşta olması, hamilelikte ateş ve gebelik diyabeti gibi metabolik bozukluklar yer alıyor. Halladay ayrıca, kızamık gibi hastalıklara yakalanmanın, aşıya karşı verilebilecek geçici bir reaksiyondan (birkaç saat süren ateş gibi) çok daha ciddi ve günlerce süren hastalıklara yol açtığını vurgulayarak aşıların önemini de hatırlattı.

AYŞEGÜL DAHİ

