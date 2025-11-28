İzmir'in Çeşme ilçesinde teknelerin bulunduğu bir plajda yangın çıktı. 7 özel tekne alevlere teslim olurken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; demirli bir teknede çıkan yangın kısa sürede diğer özel teknelere de sıçradı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgede panik yaşandı.

SİYAH DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yangının büyümesi üzerine tekne sahipleri, teknelerini alevlerden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Kıyıdan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Plaj çevresindeki vatandaşlar da korku dolu anlar yaşarken, yangından çıkan alevlerin teknelerine sıçramaması için sahipleri teknelerine koştu.

Çeşmede tekneler alev alev yandı! Hepsi kullanılamaz halde

7 ÖZEL TEKNE KULLANILAMAZ HALDE

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, çıkan yangında 7 özel teknenin yandığı öğrenildi. Yangında can kaybı olmazken kullanılamaz hale gelen teknelerde büyük maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

SİNEM ERYILMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası