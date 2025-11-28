Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASKİ) yaptığı su kesintileri, vatandaşları zor durumda bıraktı. Su kesintisinden haberi olmayan Tahsin Topçu, çocukların musluğu açık unuttuğunu ve gece suyun aniden gelmesi ile evini su bastığını söyledi.

ASKİ, Ankara’nın Keçiören ilçesinde 2 gündür devam eden su kesintisinin ne zaman sona ereceğini duyurmadı. ASKİ'den duyuru yapılmadığı için bir binanın 13. katındaki daireyi su bastı. 2 gündür evinde su olmadığı için biriken bulaşıkların mutfak lavabosunu tıkadığını söyleyen Tahsin Topçu, çocukların musluğu açık unuttuğunu, gece suyun aniden gelmesi ile evini su bastığını belirtti.

"KAÇAK AKIM RÖLESİ ATMIŞ"

Gece namaza kalktığı sırada telefonunun su içinde olduğunu fark ettiğini anlatan Topçu, peteğin su akıttığını düşünerek oraya baktığını ifade etti. Topçu, "Evin komple su olduğunu gördüm. Odaları gezdim, elektrik yoktu. Kaçak akım rölesi atmış. Çok şükür o bizi korudu. En azından kaçak akım rölesi kendi üzerine düşen görevi yapmış ve enerjiyi kesmiş. Bu şekilde bir felaketten kurtulduk. Yerde bulunan uzatmalar sayesinde bağlı bulunan tüm elektronik cihazların sigortası atmış" dedi.

"MANSUR BEY DE İSTERSE YAPAY ZEKAYA SORABİLİR"

Mansur Yavaş’ın Ankara trafiğine ‘yapay zeka’ çözümü gibi kendisinin de yapay zekaya sorduğunu ifade eden Topçu, "Ben de bugün yapay zekaya ‘önlem alınsaydı evi su basmaz mıydı’ diye sordum. Bu alışılmışın dışında, Ankara’yı 50 yıl geriye götüren bu sistemin aslında bunun asıl sebebi olduğunu yapay zeka söyledi. Mansur Bey de isterse ‘acaba ihmal kimde’ diye yapay zekaya sorabilir. Eğer işini yapsaydı biz bu felakete maruz kalmayacaktık. Bizim gibi sitede 2 gün içerisinde aynı şekilde mağdur olan evler de var. Bunu da öğrendik" diye konuştu.

