CHP Kurultayı'nda gözler onu aradı! Kemal Kılıçdaroğlu gelmedi
CHP 39. Olağan Kurultayı öncesi Genel Başkan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet edeceğini açıklamıştı. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu ve Kılıçdaroğlu, Kurultay'ın yapıldığı salona gelmedi.
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile başladı, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultaya katılmadı.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu kurultaya davet etmişti.
- Kurultayda Özgür Özel, Önder Sav, Muharrem İnce ve Dilek İmamoğlu ile yan yana oturdu.
- Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde partisine yönelik sert ifadeler kullandığı video yayınlamıştı.
CHP 39. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla çalışmalarına başladı.
Kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkması halinde CHP'nin başına yeniden geçeceği konuşulan ve geçtiğimiz günlerde partisine yönelik sert ifadeler kullandığı bir video yayınlayan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 39. Olağan Kurultayın açılışına katılmadı.
ÖZEL DAVET EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
CHP Genel Başkanı Özel, daha önce yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu davet edeceğini söylemişti.
Öte yandan Özgür Özel kurultayın ilk günü Önder Sav, Muharrem İnce ve Dilek İmamoğlu ile yan yana oturdu.
