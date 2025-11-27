CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'siyaseten arınma' ve 'çözüm sürecinde cesur olma' çıkışına cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının parti tabanında ciddi bir tepkiye yol açtığını vurgulayan Özel, "Ben Kemal Bey’in bu açıklamasının parti tarihinde bir istisna olarak kalmasını ümit ediyorum." dedi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun soluklu sessizliğine sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla son vermişti. Kılıçdaroğlu paylaşımında "CHP rüşvetle, rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz, bir araya gelemez. Parti derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir." demişti. CHP'nin Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili tavrına da değinen Kılıçdaroğlu, "CHP risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk defa cevap verdi. Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan Özel, konuyla ilgili "CHP’de koltuk Atatürk’ten miras olduğu için hem genel başkana hem önceki genel başkanlara yaklaşımın çok özenli olması gerekiyor. Benim şöyle bir tutumum var: Önceki genel başkanların eleştiri hakkı var ama bizim mevcut genel başkan olarak onları eleştirme hakkımız yok. Vefa göstermeliyiz. Meseleye hep öyle yaklaştık. İki yıldır bunun dışında bir tavrımız olmadı. Bugün de bunu terk etme niyetinde değiliz." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının parti tabanında ve CHP'ye umut bağlayanlarda ciddi bir tepkiye yol açtığını vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"TEPKİLERİN ÖNÜNÜ ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"

"Bu tepkilerin önünü almakta güçlük çekiyoruz. CHP; çözüm süreci noktasında komisyon fikrinin sahibi, 29 maddelik bir demokratikleşme paketini masaya koydu. Kendisine yapılan bütün saldırılara rağmen, masadan kalkma yönündeki talepleri göğüsledi. İmralı’ya gitme noktasında da tavrını belirlemişken, bu tavrın eleştirilmesi ve partinin tarihini, vicdanını ve siyasi pozisyonunu ortak akılla belirlemişken buna çok kestirmeden bir tepki gösterilmesi partiyi çok üzdü."

"İDDİANAMEYİ KIYMETLENDİRMENİN BİR ANLAMI YOK"

CHP'nin geçmişte de benzer şeyler yaşadığına dikkat çeken Özel, "Belediye başkanlarına saldırılar oldu, benzer iddialar oldu. O gün yapmadığımızı, bugün Ekrem İmamoğlu’na yapacak; onu yalnızlaştıracak, kendi deyimiyle 'üzerine beton dökecek' bir işin içinde CHP olmaz. Burada iddianameyi kıymetlendirmenin bir anlamı yok. Mazur görülebilecek bir tarafı yok. Görülmemiş bir dava üzerinden arkadaşlarımızı kamuoyu önünde tartışmanın anlamı yok." diye konuştu.

"KEMAL BEY'İ KURULTAYA DAVET EDECEĞİM"

"Sakinliğimizi, sağ duyumuzu korumak zorundayız." diyen Özgür Özel, "Sonuçta Kemal Bey’i de arayıp kurultaya davet edeceğim. Ben Kemal Bey’in bu açıklamasının parti tarihinde bir istisna olarak kalmasını ümit ediyorum. Bunun için üzerime düşen bir şey varsa yapacağım. Kendisini kurultaya da davet edeceğim." ifadelerini kullandı.

MAHMUT EKİNCİ

