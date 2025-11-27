Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), su kesintisi sorgulama ekranını paylaştı. Buna göre, birçok bölgede sabah saatleri itibarıyla su kesintisi yaşanmaktadır.

Yaşadıkları bölgelerde meydana gelen su kesintileri nedeniyle Ankaralılar, 27 Kasım 2025 Perşembe günü su kesintisi programını araştırmaya başladı.

27 Kasım tarihine ait su kesintileri, etkilenen bölgeler ve suyun geleceği saatler ASKİ su kesintisi programında paylaşılmaktadır.

27 KASIM ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara'da 27 Kasım Perşembe günü uygulanan su kesintileri kapsamında, Ayaş'a suların saat 12:00'de, Polatlı'ya 13:00'te ve Nallıhan'a ise akşam 22:55'te verilmesi beklenmektedir.

POLATLI

Arıza Tarihi: 27.11.2025 09:15:00

Tamir Tarihi: 27.11.2025 13:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Refik Cesur Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mah. Mahallesi Bir Kısmı

AYAŞ

Arıza Tarihi: 27.11.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 27.11.2025 12:00:00

Detay: Ayaş Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi içerisinde 90'lık PVC dağıtım şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi uygulanacaktır .Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayaş Arıklar Mevki.

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 26.11.2025 11:55:00

Tamir Tarihi: 27.11.2025 22:55:00

Detay: Nallıhan ilçesi Karacasu Mh.Duranlar sokakta su kaynağındaki motor arızası nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Karacasu mahallesi duranlar sokak

SEVCAN GİRGİN

