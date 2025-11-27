Türkiye Gazetesi
MESKİ su kesintisi: 27 Kasım Mersin'de sular ne zaman gelecek?
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamalar, 27 Kasım Perşembe günü Mersin'in merkez ve çevre ilçelerinde yaşanan su kesintilerini gündeme taşıdı. Yaşanan arızalar ve planlı bakım çalışmaları kapsamında su verilemeyen bölgelerde vatandaşlar, "Mersin'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.
MESKİ, 27 Kasım Perşembe gününe dair güncel su kesintisi programını ve arıza bildirimlerini paylaştı. Kentin farklı noktalarında devam eden yoğun altyapı çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanan Mersin'de, suların tekrar ne zaman verileceğini araştırıyor.
27 MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?27
27 Kasım 2025 Perşembe günü Mersin'in Silifke, Erdemli, Toroslar, Silifke, Akdeniz ve Anamur'da sular gün içinde gelecektir.
27 KASIM MESKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
Silifke - Atakent
Silifke - Göksu
Erdemli - Koyuncu
Toroslar - Kayrakkeşli
Toroslar - Korucular
Sİlifke - Narlıkuyu
Akdeniz - Parmakkurdu, Yanpar
Silifke - Gazİ
Toroslar - Kepirli
Anamur - Çarıklar
