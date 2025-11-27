Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamalar, 27 Kasım Perşembe günü Mersin'in merkez ve çevre ilçelerinde yaşanan su kesintilerini gündeme taşıdı. Yaşanan arızalar ve planlı bakım çalışmaları kapsamında su verilemeyen bölgelerde vatandaşlar, "Mersin'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

MESKİ, 27 Kasım Perşembe gününe dair güncel su kesintisi programını ve arıza bildirimlerini paylaştı. Kentin farklı noktalarında devam eden yoğun altyapı çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanan Mersin'de, suların tekrar ne zaman verileceğini araştırıyor.

MESKİ su kesintisi: 27 Kasım Mersinde sular ne zaman gelecek?

27 Kasım 2025 Perşembe günü Mersin'in Silifke, Erdemli, Toroslar, Silifke, Akdeniz ve Anamur'da sular gün içinde gelecektir.

Silifke - Atakent

Silifke - Göksu

Erdemli - Koyuncu

Toroslar - Kayrakkeşli

Toroslar - Korucular

Sİlifke - Narlıkuyu

Akdeniz - Parmakkurdu, Yanpar

Erdemli - Koyuncu

Silifke - Gazİ, Göksu

Toroslar - Kepirli

Anamur - Çarıklar

Erdemli - Koyuncu

SEVCAN GİRGİN

