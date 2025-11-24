Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamalara göre, Silifke, Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Su verilemeyen bölgelerde vatandaşlar, "Mersin'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusunu gündeme taşıdı.

Mersin'de enerji kesintisi ve ana şebeke arızasından kaynaklı bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Bu kapsamda gözler MESKi su kesintisi listesine çevrildi.

24 Kasım 2025 Pazartesi günü sular Silifke - Akdere'de 12.00'de, Akdeniz - Parmakkurdu, Yanpar'da 19.00'da, Tarsus - Bahşiş, Yeşiltepe - 19.00'da gelecektir.

SEVCAN GİRGİN

