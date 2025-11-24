Türkiye Gazetesi
Son dakika MESKİ su kesintisi! 24 Kasım Mersin'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamalara göre, Silifke, Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Su verilemeyen bölgelerde vatandaşlar, "Mersin'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusunu gündeme taşıdı.
Mersin'de enerji kesintisi ve ana şebeke arızasından kaynaklı bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Bu kapsamda gözler MESKi su kesintisi listesine çevrildi.
24 KASIM MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?
24 Kasım 2025 Pazartesi günü sular Silifke - Akdere'de 12.00'de, Akdeniz - Parmakkurdu, Yanpar'da 19.00'da, Tarsus - Bahşiş, Yeşiltepe - 19.00'da gelecektir.
24 KASIM MESKİ SU KESİNTİ LİSTESİ
- Silifke - Akdere - 12.00
- Akdeniz - Parmakkurdu, Yanpar - 19.00
- Tarsus - Bahşiş, Yeşiltepe - 19.00
