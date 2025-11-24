Kaliforniya’nın Santa Ana kentinde bir çöp kamyonunun karşıdan karşıya geçmekte olan Maria Rubalcava de Ruesga’ya çarpması sonucu 69 yaşındaki kadının başı koptu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının pankreas kanserini yeni atlattığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Dehşete düşüren olay, Kaliforniya’nın Santa Ana kentinde yaşandı. West Bishop Caddesi'nden geçen bir çöp kamyonunun karşıdan karşıya geçmeye çalışan Maria Rubalcava de Ruesga’ya çarpması sonucu kadının başı koptu.

OLAY YERİNDE HAYAYINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yetkililer Ruesga’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

KANSERİ YENİ ATLATMIŞTI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 69 yaşındaki kadının pankreas kanserini yeni atlattığı, bir yıldır remisyonda olduğu ortaya çıktı.

Kadının cenaze masrafları için bağış kampanyası açılırken, acılı ailesi olaya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Onu bu kadar ani kaybetmek bizi derinden sarstı. Kalbimizde asla doldurulamayacak ağır bir boşluk bıraktı." ifadelerinde bulundu.

