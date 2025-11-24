Fenerbahçe’nin 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı evinde karşılaşacağı Ferencvaros maçı için bilet satış takvimi ve fiyatları mercek altına alındı. Üyeler, kart sahipleri ve genel satış için ayrı ayrı belirlendiği açıklanan program dahilinde Passolig kart sahipliği ve transfer yasağı gibi önemli detaylara dikkat etmek gerekiyor.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanacak maç öncesinde biletler için resmi satış duyurusu yapıldı. Kadıköy’deki Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu’nda yapılacak mücadele öncesinde taraftarlar yoğun biçimde satış takvimi ve fiyatları araştırıyor. Kulübün resmi açıklaması sonrası Fenerbahçe Ferençvaros maç bileti ne zaman satışa çıkacak ve bilet fiyatları belli oldu.

FENERBAHÇE FERENÇVAROS MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Maç biletleri için üç aşamalı bir satış programı uygulanacak. İlk olarak 24 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de, Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere 2’şer adet bilet alma hakkı tanınacak.

İkinci aşamada 25 Kasım Salı günü saat 11.00’den itibaren Fenerbahçe Kart sahipleri 1 adet bilet satın alabilecek.

Genel satış ise 26 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de başlayacak. Satışlar yalnızca www.passo.com.tr üzerinden yapılacak ve satılan biletler transfere kapalı olacak.

Fenerbahçe Ferençvaros maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları açıklandı

FENERBAHÇE FERENÇVAROŞ MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Açıklanan bilet fiyatları tribünlere göre şöyle:

Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst A-I Blok: 1.800 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst B-H Blok: 2.000 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst C-G Blok: 2.350 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst D-F Blok: 2.650 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst E Blok: 2.850 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt A-I Blok: 3.950 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt B-H Blok: 4.550 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt C-G Blok: 5.450 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt Adidas D-F Blok: 6.200 TL

Fenerium Alt E - Maraton Alt Adidas E VIP: 18.750 TL

Tribünler arasındaki fiyat farkı, blok konumu ve görüş açısına göre değişiklik gösteriyor. Taraftarlar, erken alım avantajı ve yoğunluk nedeniyle satış takvimini yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE FERENÇVAROŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Ferencvaros karşılaşması 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak. Mücadele, Kadıköy’deki Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Maç, TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak ve Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe için büyük önem taşıyor.

IREM ÖZCAN

