Haftanın ilk günü milyonlarca kullanıcının yoğun bir şekilde kullandığı Instagram'da yer yer erişim sorunu, yavaşlık ya da akışı yenilememe gibi sorunlar yaşanmaktadır. Uygulama içerisindeki aksaklıklar yaşayan kullanıcılar "Instagram çöktü mü? " sorusuna cevap aramaya başladı.

24 Kasım Pazartesi günü Instagram hata tespit raporu yayınlandı. Sabah saatleri itibarıyla birçok kullanıcı popüler mesajlaşma uygulaması Instagram'da erişim ve güncelleme sorunu yaşamaya başladı. "Instagram çöktü mü?" sorusuyla güncel hata raporları araştırılmaya başladı.

Instagram çöktü mü? 24 Kasım Instagram hata raporu

24 KASIM INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Şu an için Instagram uygulamasının çöktüğüne dair herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Öte yandan Instagram hata tespit raporu 24 saatlik verilere bakıldığında da büyük bir aksama kaydedilmemiştir.

İnstagram'da yaşanan sorunlar anlık veya internet bağlantısı sebebiyle de gerçekleşebiliyor. Çökme yaşanmadığı takdirde bu durumların göz önünde bulundurulması gerekiyor.

24 KASIM INSTAGRAM SON DURUM

Downdetector tarafından paylaşılan rapora göre; 24 Kasım Pazartesi sabahı (09.00) itibarıyla hata bildirimlerinde düşüş gözlemlenmektedir. Son 24 saatlik grafik incelendiğinde, hata bildirimlerinin tamamen sona ermediği ve güncel olarak orta düzeyde seyir izlediği görülüyor.

