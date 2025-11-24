25 Kasım Pazartesi günü öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. 25 Kasım okullar tatil mi, yarın okul var mı soruları gündemde yerini almış durumda.

25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil değil. Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerden yapılan resmi açıklamalar takip edilirken yarın için herhangi bir tatil kararı alınmadı. Öğrenciler yarın normal ders programı ile eğitimlerine devam edecek.

Yarın Türkiye genelinde okullar eğitime devam edecek. Resmi makamlar tarafından 25 Kasım’a dair tatil bildirimi yapılmadığı için okullarda dersler normal şekilde işlenecek. Herhangi bir değişiklik olması durumunda güncel bilgiler resmi kaynaklardan duyurulacak.

BETÜL TOKKAN

