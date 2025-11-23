TOGG'un yeni modeli T10F, İstanbul-İzmir arasında tek şarjla yaptığı test sürüşüyle dikkat çekti. Araç, 623 kilometreye varan menzili, güçlü motor seçenekleri ve ileri teknoloji donanımlarıyla ön plana çıkıyor. Otomotiv gazetecileri ile birlikte TOGG'un yeni akıllı cihazını test eden İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ve Otomotiv Yazarı Ali Çelik TOGG'un yeni modelinin dünyadaki rakipleriyle rahatlıkla yarışacağını ifade ettiler.

Sabiha Gökçen Havalimanı Airport Otel'de gazetecilere teslim edilen araçlar, konvoy halinde yola çıktı.

20 TOGG T10F, çevre yolu üzerinden Osmangazi Köprüsü'nü geçerek Bursa, Balıkesir ve Manisa güzergâhını izledi. Araçlar, ortalama 115 km hızla ilerleyerek tek şarjla İzmir Konak'taki Swiss Otel'e ulaştı.

Otelde basın mensuplarını TOGG yetkilileri karşıladı. Testin ardından düzenlenen toplantıda, araçları deneyimleyen gazetecilerin görüşleri alındı. Katılımcılar, aracın olumlu yönleri ve geliştirilmesi gereken noktaları masaya yatırdı.



TOGG'un T10F modelini test eden Türkiye Gazetesi Otomobil Yazarı Ali Çelik, "Bu sürüş deneyimi bizim için çok faydalı oldu çünkü, tek şarjla İstanbul'dan İzmir'e gelebildiğimizi gördük. Bu sevindirici bir gelişme. Otomobilleri daha yakından inceleme fırsatı bulduk. Sosyal medyadaki video kanallarında yabancıların da görüşlerini biliyoruz. Onlar da çok başarılı buluyorlar. Almanya satışları başladı, talep de çok var. Özellikle Alman otomotiv basını Almanya'da Mercedes, BMW, Audi gibi premium modellerle T10F'i ve X'i karşılaştırıyor. Buradaki detayları da yakından görmek bizim için çok iyi oldu. Biz burada o markalarla araçları kıyaslamaya kalktığımız zaman bizimle alay ediyorlar ama otomotiv ülkesi diye bildiğimiz otomotivden çok anladığını düşündüğümüz Almanya'da daha pozitif daha ayrımcılık yapmadan karşılaştırma testleri var. Oradaki detayları burada şimdi akıllı cihazın üstünde diğer basın mensubu arkadaşlarla birlikte inceledik ve çok faydalı bir etkinlik oldu. Umarım bu tür etkinliklerin devamı gelir" şeklinde konuştu.