Yapay zekâ, robotlar, kuantum bilgisayarlar... Artık bildiğimiz dünya sonsuza kadar geride kalıyor.

ÖMER TEMÜR - Geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan ünlü milyarder Elon Musk, paranın tamamen ortadan kalkacağını ve alışverişin ürettiğimiz enerjiyle yapılacağını söyledi. Musk “Bir gün ekmeği bile vat (watt) cinsinden alacağız” dedi.

Kanadalı yazılımcı ve yazar Vitalik Buterin ise kuantum bilgisayarların dört yıl içinde Ethereum ve Bitcoin’i koruyan eliptik eğri kriptografisini kırabileceği konusunda uyardı.

Ve robotlar... Çinli UBTECH Robotics, dünyanın ilk “kitlesel üretim robot ordusunu” sahaya sürdüğünü duyurdu.

Robotlar artık üretimde insanın yerine geçiyor. Morgan Stanley, insansı robot pazarının 2050’de 5 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Dünya, paranın geçerliliğini yitirdiği, robotların çalıştığı distopik bir geleceğe doğru gidiyor...

ÖMER TEMÜR

Haberle İlgili Daha Fazlası