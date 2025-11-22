Türkiye Gazetesi
Eyüpspor, İstanbul derbisinde 90'da yıkıldı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynana İstanbul derbisinde Eyüpspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
90'DA BERABERLİK GELDİ
Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmada takımlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi Eyüpspor, 66. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 90. dakikasında Matías Kranevitter'in golüyle Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı.
Bu sonuçla ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Eyüpspor, 9 puanla 16. sırada yer aldı. Fatih Karagümrük ise 8 puanla son sırada kaldı.
Eyüpspor, Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise Beşiktaş'ı konuk edecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR