Küresel ölçekte bu yıl en az yedi mutasyon geçiren H3N2 varyantının hızla yayılacağı düşünülüyor. İngiltere merkezli The Guardian gazetesine göre, son 10 yılın en büyük grip salgını bu yıl olacak.

ABD'den üniversite raporlarına göre, İngiltere ve Japonya’daki grip örneklerinin yüzde 90’ında yeni varyant tespit edildi

CDC’nin yayımladığı verilere göre grip vakaları şu anda düşük olsa da ABD'de 39 eyalette artış eğiliminde.

En az 7 kez mutasyon geçirdi! Son 10 yılın en sert grip sezonu geliyor

EN AZ 7 MUTASYON GEÇİRDİ

Bu yıl baskın olan H3N2 türü, geçen yıl görülen H1N1’e göre daha ciddi belirtilere neden oluyor ve yaz aylarında geçirdiği en az yedi mutasyon nedeniyle bağışıklığı kısmen aşabiliyor.

Yine de grip aşısının, enfeksiyonu tamamen engellemese bile çocuklarda yüzde 70–75, yetişkinlerde yüzde 30–40 oranında hastaneye yatışları önlemede etkili olacağı belirtiliyor.

SON 10 YILIN EN SERT GRİP SEZONU KAPIDA...

The New York Times'ın haberine göre 'Covid 19' vakaları da artıyor. Çocuklarda RSV kaynaklı hastaneye yatışlarda yükseliş var. İngiltere, Japonya ve Avustralya’da grip sezonu bu yıl çok erken ve şiddetli başladı, bazı bölgelerde okullar kapandı.

AŞILAMA VURGUSU

Uzmanlar, ABD’de grip vakalarının tatil dönemindeki aile buluşmalarıyla hızla yükselebileceğini, bu nedenle şimdi aşı olmanın kritik olduğunu vurguluyor. Ancak ülkede aşılama oranları düşük ve çoğu aşı dozu yalnızca 55 yaş üstü kişilere uygulanmış durumda.

Geçtiğimiz yıl Trump yönetimi CDC’nin grip aşısı kampanyasını iptal etmiş, bunun da aşı güvenini zayıflattığı ileri sürülmüştü. CDC ise hala grip aşısını tavsiye ediyor, çünkü aşılanmak hastalığın şiddetini önemli ölçüde azaltıyor.

Bilim insanları, yeni H3N2 varyantının çoğalma katsayısının 1.4 olduğunu—yani her hastanın ortalama 1.4 kişiye bulaştırdığını—ve bunun tipik grip oranı olan 1.2’nin üzerinde olduğunu belirtiyor. Bu, milyonlarca ek vaka anlamına gelebilir. Varyantın virülansının (ne kadar “tehlikeli” olduğunun) netleşmesi için ise birkaç hafta daha veri bekleniyor.

BATIKAN ALTAŞ

