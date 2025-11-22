Gazze Şeridi'nde son saatlerde İsrail'in araçlara ve evlere düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin basını, hava saldırısı sonucunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Operasyon Komutanı Abu Abdullah al-Hadidi’nin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki son birkaç saatte düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Filistinli hayatını kaybetti.

El-Rimal Mahallesi’ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında 5 kişinin hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma sözcüsü video açıklamasında, son saatlerde Gazze'de İsrail'in araçlara ve evlere düzenlediği saldırılarda 14'ün üzerinde Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

İsrail, Hamas ile Gazze Şeridi’nde 10 Ekim tarihinde varılan ateşkese rağmen bölgede saldırılarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, İsrail’e ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze şehrinin batısındaki El-Rimal Mahallesi'nde bir aracı vurduğunu açıkladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, çocuklar dahil birçok kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen acil durum ekipleri yaralıları yakındaki hastanelere sevk etti.

İsrail Gazze'yi bombaladı

HAMAS'IN ÜST DÜZEY İSMİ HEDEF ALINDI

Filistin basını, hava saldırısı sonucunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Operasyon Komutanı Abu Abdullah al-Hadidi’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ATEŞKESİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN BU YANA 318 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 318'e, yaralı sayısı 788'e yükselmişti. Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 180 kişinin daha İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği tespit edilmişti. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplam can kaybının 69 bin 733'e, yaralı sayısının 170 bin 863'e yükseldiği aktarılmıştı.

SEZER DOGRU

