Trendyol 1. Lig'in 14. hafta maçında Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nü ağırladı.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 4-1'lik skorla kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 26. dakikalarda Florent Hasani, 31. dakikada Mehmet Yeşil (KK) ve 45+2. dakikada penaltıdan Mario Balbudia kaydetti. Amed'in tek golü ise dakika 7. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.

AMED SPORTİF 10 KİŞİ BİTİRDİ

Amed SK'de Afena Gyan, 45+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

5 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 20'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Amed Sportif ise 26 puanla üçüncü sırada kaldı.

Boluspor, bir sonraki haftada Sivasspor deplasmanına gidecek. Amed ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

