Boluspor, Amedspor'u farklı devirdi: 5 maçlık seri bitti
Trendyol 1. Lig'in 14. hafta maçında Boluspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nü 4-1 mağlup etti ve rakibinin 5 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.
Trendyol 1. Lig'in 14. hafta maçında Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nü ağırladı.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 4-1'lik skorla kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 26. dakikalarda Florent Hasani, 31. dakikada Mehmet Yeşil (KK) ve 45+2. dakikada penaltıdan Mario Balbudia kaydetti. Amed'in tek golü ise dakika 7. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.
AMED SPORTİF 10 KİŞİ BİTİRDİ
Amed SK'de Afena Gyan, 45+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
5 MAÇLIK SERİ BİTTİ
Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 20'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Amed Sportif ise 26 puanla üçüncü sırada kaldı.
Boluspor, bir sonraki haftada Sivasspor deplasmanına gidecek. Amed ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak.