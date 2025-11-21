Manisa FK, Adana Demirspor'u farka boğdu
Trendyol 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında Manisa FK, konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında Manisa FK, konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 yendi.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Yunus Emre Yüce, Burak Süleyman (2), Osman Kahraman ve Diony kaydetti.
Bu sonuçla 13 puana yükselen Manisa FK, 16. sırada yer aldı. Adana Demirspor ise FIFA'dan gelen cezayla birlikte eksi 23 puanda kaldı.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Emre Doğu, Yusuf Susuz
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 46 Ahmet Şen), Ada İbik, Herelle, Umut Erdem, Cissokho, Ayberk Karapo (Dk. 62 Umut Can Aslan), Yunus Emre Yüce (Dk. 41 Osman Kahraman), Lindseth (Dk. 71 Diony), Burak Süleyman (Dk. 71 Adekanye), Muhammed Enes Kiprit
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Ahmet Yılmaz (Dk. 46 Halil Eray Aktaş), Buğra Demirkıran, Ali Arda Yıldız (Dk. 46 Hasan Alp Kaya), Kadir Karayiğit, Mert Menemencioğlu, Ulaş İmergi (Dk. 58 Kayra Saygan), Kürşat Türkeş Küçük, Sefa Gülay, Osman Kaynak (Dk. 81 Enes Demirtaş), Ahmet Bolat (Dk. 79 Arda Birinci)
Goller: Dk. 24 Yunus Emre Yüce, Dk. 33 Burak Süleyman, Dk. 40 Yusuf Talum, Dk. 68 Osman Kahraman, Dk. 83 Diony (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 30 Ahmet Yılmaz (Adana Demirspor), Dk. 74 Cissokho (Manisa FK)