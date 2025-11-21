İspanya'da kömür madeninde toprak çökmesi! 1 ölü 2 yaralı
İspanya Asturias’taki bir kömür madeninde toprak çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi ise yer altında mahsur kaldı.
- İspanya'nın Asturias bölgesindeki Vega de Rengos'ta bir kömür madeninde kaza meydana geldi.
- Kazaya madenin ikinci seviyesinde yaşanan toprak çökmesi neden oldu.
- Bir işçi hayatını kaybederken, iki işçi yer altında mahsur kaldı.
- Mart ayında aynı bölgede meydana gelen başka bir maden patlamasında beş kişi hayatını kaybetmişti.
İspanya’nın Asturias bölgesindeki bir kömür madeninde meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi ise yer altında mahsur kaldı.
1 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ
AFP'den edinilen bilgilere göre Asturias acil durum yetkilileri, kazanın Vega de Rengos’taki madenin ikinci seviyesinde yaşanan toprak çökmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. Bölge lideri Adrian Barbón, ölen işçinin ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
TYC Narcea Special Research şirketi, bölgede antrasit kömürü çıkarıyor.
Mart ayında bölgede yaşanan başka bir maden patlamasında ise beş kişi hayatını kaybetmiş, dört kişi ciddi şekilde yaralanmıştı. Asturias, tarih boyunca madencilikle öne çıkan bir bölge olsa da, İspanya kömürlü termik santralleri aşamalı olarak kapatıyor ve yenilenebilir enerji kapasitesini artırıyor.