İspanya’nın Asturias bölgesindeki bir kömür madeninde meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi ise yer altında mahsur kaldı.

AFP'den edinilen bilgilere göre Asturias acil durum yetkilileri, kazanın Vega de Rengos’taki madenin ikinci seviyesinde yaşanan toprak çökmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. Bölge lideri Adrian Barbón, ölen işçinin ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

TYC Narcea Special Research şirketi, bölgede antrasit kömürü çıkarıyor.

Mart ayında bölgede yaşanan başka bir maden patlamasında ise beş kişi hayatını kaybetmiş, dört kişi ciddi şekilde yaralanmıştı. Asturias, tarih boyunca madencilikle öne çıkan bir bölge olsa da, İspanya kömürlü termik santralleri aşamalı olarak kapatıyor ve yenilenebilir enerji kapasitesini artırıyor.

BATIKAN ALTAŞ

