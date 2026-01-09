Kaydet

Eskişehir’in Eskibağlar Mahallesi Yengi Sokak üzerinde yer alan 5 katlı bir binada, dün etkili olan şiddetli fırtınanın ardından yerinden sarsılan metal bir parça gece saatlerinde aşağı sarkarak büyük bir tehlikeye zemin hazırladı. Binanın üst katlarından koparak rüzgarın etkisiyle sallanan parçayı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Karanlığa ve devam eden rüzgara karşın titiz bir çalışma yürüten ekipler, cadde üzerinden geçen vatandaşlar için risk teşkil eden parçayı kontrollü bir şekilde yerinden söktü. Şiddetli fırtınanın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi adına gerçekleştirilen bu operasyonla olası bir kazanın önüne geçilirken, çalışmaların ardından sokaktaki güvenlik önlemleri normale döndü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmaması en büyük teselli olurken, ekiplerin yüksekte yürüttüğü zorlu çalışma kameralara yansıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası