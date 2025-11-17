İhlas Haber Ajansı (İHA) • Sivas
Maden ocağında göçük! Kurtarma çalışmaları başladı
Sivas'ın Divriği ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi enkaz altında kaldı. İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sivas'ta bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Divriği ilçesi Çaltı köyü mevkiindeki maden ocağında göçük meydana geldi.
Sahada görev yapan S.Y. (66) göçük altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA
Göçük altında kalan S.Y.'yi kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR