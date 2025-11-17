Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Maden Bakanı Kabamba'yı taşıyan uçak pistten çıktı. Alev alan uçaktaki tüm yolcuların yara almadan kurtarıldığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletindeki Kolwezi Havalimanı’nda Maden Bakanı Louis Watum Kabamba'nın da aralarında olduğu yaklaşık 20 kişilik heyeti taşıyan uçak iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı, tüm yolcular kazadan yara almadan kurtuldu.

İÇİNDE BİR BAKAN DA VARDI

Ulusal basındaki haberlere göre, Maden Bakanı Kabamba ve yaklaşık 20 kişilik ekibini taşıyan uçak Kolwezi Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak pistten çıktı

YOLCULAR YARA ALMADAN TAHLİYE EDİLDİ

Kaza sonrası alev alan uçaktan yolcular hızla tahliye edildi, olayda hiçbir yolcu yara almadı.

Havalimanı ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Kabamba’un, Kolwezi yakınlarındaki Kalondo maden sahasında dün meydana gelen ve birçok maden işçisinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittiği belirtildi.

SEZER DOĞRU

