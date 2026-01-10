Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Ümit Karan, 2001-2009 yılları arasında formasını giydiği Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa 2025 Finali'ni değerlendirdi.

2026 yılının ilk derbisi, Süper Kupa'da oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki final mücadelesi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak. Eski futbolcu Ümit Karan, karşılaşmaya saatler kala çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ASLINDA GALATASARAY KUPAYI ALMIŞTI"

NTV'ye konuşan Karan, Süper Kupa'nın yeni formatını eleştirerek "Süper Kupa'ya getirilen play-off sisteminin pek adil olduğunu düşünmüyorum. Aslında Galatasaray, Trabzonspor'u yenerek kupayı almış oldu. Fenerbahçe'yi de yenerse iki kupa almış olacak! Derbilerde ilk gol çok önemlidir. İlk golü atan önemli bir avantaj elde edecek" dedi.

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA"

Fenerbahçe'nin son 12 senede sadece bir kupa alabildiğini belirten eski futbolcu, "Fenerbahçe'nin bu kupaya daha fazla ihtiyacı var çünkü son 12 senede alabildiği sadece bir kupa var. Galatasaray tarafından baktığınız zaman ise çok fazla ciddiye alınmayan bir maç. Psikolojik üstünlük Galatasaray'da" ifadelerini kullandı.

İki takım arasında bu sezon Kadıköy'de oynanan maç 1-1 sonuçlandı

"GUENDOUZI'NİN GELİŞİ İSMAİL YÜKSEK'İ ETKİLEYEBİLİR"

Fenerbahçe'nin Matteo Guendouzi transferini değerlendiren Karan, "Zaten benim Torreiram var. İlkay Gündoğan gibi bir beyin var. Guendouzi aradığım bir oyuncu değildi Galatasaray için. Ben Hakan Çalhanoğlu gelsin isterim. İnşallah Guendouzi'nin gelişi İsmail Yüksek'i olumsuz etkilemez" şeklinde konuştu.

"MAÇIN ÖNÜNE GEÇMEYİN"

Derbinin hakemi Halil Umut Meler'e seslenen Ümir Karan, "Hakemlere yalvarıyorum; maçın önüne geçmeyin. Bırakın futbolcular oynasın, bırakın seyirciler coşsun. Mümkün olduğu kadar düdüğünü cebine koy ve futbol oynat. Bırakın ikili mücadele olsun. Zaten VAR var, onlar uyarır" ifadelerini kullandı.

Derbiye dair skor tahmininde bulunan Ümit Karan, "Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

