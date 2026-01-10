Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa için kapışacak. Yarı finalde Trabzonspor’u eleyen G.Saray ile Samsunspor’u saf dışı bırakan F.Bahçe, 18.45’te başlayacak karşılaşmada kupa için kozlarını paylaşacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 404 kere karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde sarı lacivertliler 149, sarı kırmızılılar ise 130 defa rakibini mağlup etti. Müsabaka öncesi Domenico Tedesco ve Okan Buruk'un muhtemel 11'leri belli oldu.

2025 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam 18.45’te Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. İlk defa dört takımlı olarak organizede edilen Süper Kupa’nın yarı finalinde sarı kırmızılılar, Trabzonspor’u 4-1 mağlup ederken, Fenerbahçe de Samsunspor’u 2-0’lık skorla yenerek finale yükseldi. Ligde de nefes nefese şampiyonluk kovalayan iki takımın maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşma atv’den ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE’DE ALTI EKSİK

Galatasaray’da Afrika Kupası’nda ter döken Nijeryalı Victor Osimhen ile Senegalli İsmail Jakobs, Fenerbahçe’de ise Faslı Youssef En-Nesyri ile Malili Dorgeles Nene forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerde ayrıca kart cezalısı Fred ile sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo yok. Sakatlığı bulunan Anderson Talisca’nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak. Fenerbahçe’nin yeni transferleri Matteo Guendouzi ile Mert Günok ise görev verilirse oynayabilecek.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Tedesco derbi öncesi müjdeyi verdi: Kadroda olacak

SÜPER KUPA’DA 5. DERBİ

Tarihî rakipler, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlayan organizasyonda bugüne kadar dört defa karşılaştı. Geride kalan derbilerde sarı kırmızılılar üç, sarı lacivertliler ise 1 kere kazandı.

FENER 4, ASLAN 8. KUPA PEŞİNDE

Süper Kupa’yı bugüne kadar Galatasaray 7, Fenerbahçe ise 3 kere müzesine götürmeyi başardı. Sarı kırmızılılar, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında kupayı aldı. Sarı lacivertliler de 2007, 2009 ve 2014 yıllarında kupayı kazandı.

ZAFER PRİMİ 1 MİLYON €

Fenerbahçe, Süper Kupayı kazanması hâlinde yönetim takıma 1 milyon avro dağıtacak. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz üç maçlık galibiyet serileri için prim vermeye başlayan Sadettin Saran, Beşiktaş ve Galatasaray derbileri için ise ayrı prim kararı almıştı.

JHON DURAN GÖREVE HAZIR

Derbilerdeki performansıyla dikkat çeken Jhon Duran, Süper Kupa’yı da gözüne kestirdi. En-Nesyri ve Talisca’nın yokluğunda tek golcü olarak görev yapan Kolombiyalı, ligde Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı attığı golleri kupa finalinde de devam ettirmek istiyor.

SANCHEZ DALYA DİYECEK

Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Davinson Sanchez, Turkcell Süper Kupa finalinde görev alması hâlinde sarı kırmızılı formayla 100. resmî maçına çıkacak. 2023 yazında 9,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Kolombiyalı stoper, 2,5 sezonda 99 maça çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Derbilerin skor yükü yabancılarda: 27 maçta 28 futbolcudan 43 gol

ICARDI REKOR AŞKINA

Mauro İcardi, iki gol daha atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancısı olacak. Galatasaray’a ilk olarak 2022-2023 sezonu öncesinde PSG’den kiralık olarak gelen ardından 10 milyon avroya tapusu alınan İcardi, 111 maçta 71 gole ulaştı. Efsane Gheorghe Hagi’nin 72 golü var.

MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saati, meteorolojik değerlendirmeler sonrasında iki kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından 20.30’dan 18.45’e alındı. Valilik, beklenen kuvvetli yağış ve şiddetli fırtına sebebiyle uyarı yapmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray:

Uğurcan

Sallai

Davinson

Abdülkerim

Eren

Sara

İlkay

Sane

Yunus

Barış

İcardi

Fenerbahçe:

Ederson

Mert Müldür

Skriniar

Oosterwolde

Levent

İsmail

Guendouzi

Musaba

Asensio

Kerem

Duran

Haberle İlgili Daha Fazlası