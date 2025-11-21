TFF eski başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu'nun iş adamı oğlu Atilla Ulusu'nun evi soyuldu. Ulusu'nun iddiasına göre, evi ilaçlamaya gelen iki kişi 1 milyon lira değerinde iki saati, bir miktar dövizi ve bir dönem babasına FIFA tarafından verilen plaketi de alarak sırra kadem bastı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun eski başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu’nun oğlu Atilla Ulusu’nun evi iddiaya göre soyuldu. Ulusu, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki iki saatini, bir miktar dövizini ve babasına FIFA tarafından verilen bir plaketi kaybetti. Olayın ardından soluğu karakolda aldı.

TV100’ün haberine göre, iş insanı Atilla Ulusu apartmanındaki dairesini ilaçlatmak üzere anlaştığı kişilerle temasa geçti. İlaçlama ekibi daireye geldiğinde Ulusu kısa bir süreliğine dışarı çıktı. Geri döndüğünde, işlemleri tamamlayan ekip daireden ayrılmıştı.

Mustafa Kemal Ulusu

KASAYI AÇINCA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

İlaçlamanın üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından iş insanı Ulusu, odasında bulunan kasasını açarak eşyasını almak istedi. Fakat Ulusu bu esnada hayatının şokunu yaşadı.

Atilla Ulusu

İş insanının iddiasına göre piyasa değeri bir milyon lira olan iki adet saati, bir miktar dövizi ve değerli birkaç eşyası kayıplara karıştı. İş insanının TFF eski başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu'ya ait ve bir dönem FIFA tarafından verilen plaket de kaybolan eşyalar arasında yer aldı.

Atilla Ulusu kasasının vidasının da gevşediğini fark etti. Ulusu, daire ve apartman kapılarında herhangi bir zorlama olmadığını, ilaçlama için gelen kişileri eşyaları çaldığını ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken olay yeri inceleme ekipleri soygunun gerçekleştirildiği dairede parmak izi çalışması yapacak.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

